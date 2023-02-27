Orta saha yoksa kazanamazsın

27 Şubat 2023 Pazartesi

Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Bu zor günlerin ardından lig yeniden başladı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında çok iyi oynamasına rağmen istediği net pozisyonları bulamadı. Haliyle de goller gelmedi.