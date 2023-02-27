Lemi Çelik
Orta saha yoksa kazanamazsın
Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Bu zor günlerin ardından lig yeniden başladı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında çok iyi oynamasına rağmen istediği net pozisyonları bulamadı. Haliyle de goller gelmedi.
- Beşiktaş, mutlaka 4-4-2 oynamalı. Eğer Muleka, Cenk Tosun ve Aboubakar varsa, 3’ünden 2’si çift forvet olarak sahada yer almalı. Kanat ortalarıyla iki santrfor beslenmeli. Ayrıca Kartal, B planı olarak merkezden yapacağı akınlarla pozisyon üretmeli. Beşiktaş ancak böyle kazanabilir.
- Siyah-Beyazlılarda kanatlar çalışmadı. Sağda Rosier, solda Umut verimsiz oynadı. Özellikle Umut’un yaptığı birçok orta isabetsizdi. Önlerinde oynayan Cenk ve Redmond ise kanat oyuncusu olmadığından bölgelerini yadırgayınca onlar da verimsizdi. Cenk kanatta görev yapınca Beşiktaş adeta 1 kişi eksik oynuyor. Muleka ise Beşiktaş gibi bir takımda santrfor olarak çok yetersiz.
- Beşiktaş’ta orta sahanın ofansa hiç katkısı yok. Gedson, Salih ve Dele Alli; rakip ceza sahasına girmiyor, santrfora verkaç yapmaya gitmiyor, şut atmıyor, dönen topları almıyor, defansla kaleci arasındaki boşluğa derin koşular yapmıyor. Bu kadar verimsiz bir orta saha haliyle skora da katkı sağlamıyor. Herhalde Şenol Hoca da bunu gördü ki Dele Alli’yi 46’da kenara aldı.
- Taraftarlar, konsantrasyonu düşük Beşiktaşlı futbolcuları, maç boyu motive etti, çabuk oynamalarını sağladı. Adeta sahadaki futbolcular kadar mücadele eden taraftarlar vardı. Beşiktaş’ın 17 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy’un ara pasında Cenk Tosun yerde kalınca Siyah-Beyazlılar penaltı kazandı. Ama Cenk 90+6’da kötü bir vuruşla topu kaleci Ataberk’e nişanlayınca Kartal 3 puandan oldu. Beşiktaş’ın kulübesi yetersiz. Sakatlar bir an önce iyileşmeli ve takıma mutlaka takviye yapılmalı.
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