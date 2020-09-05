Ne vereyim abime?
Ulusça çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bir yandan pandemi,
bir yandan ekonomik kriz, bir yandan Ege’de “savaş ha çıktık ha çıkacak” gerginliği, kadın cinayetleri ve
tarikat yuvalarında çocukların cinsel istismarı gibi konular nedeniyle
hepimizin canı burnunda. Hoş millet olarak bu gibi olaylara karşı şerbetliyiz.
Ne ilk kez yaşıyoruz bunları ne de son olacak, biliyoruz. Ama eskiden hiç
olmazsa bu kâbus gibi gündemden bizi uzaklaştıracak mizah programları olurdu
televizyon ya da gösteri merkezlerinde. Devekuşu Kabare, Levent Kırca, Müjdat Gezen ve diğer tiyatro ustaları bu gündemden
çıkardıkları skeçlerle, karikatüristlerimiz de çizdikleriyle ders niteliğinde
kara mizah yaparlardı. Şimdi yüreği yeten yapsın ya da çizsin bakalım; gör
başına ne gelir?
Durun hemen karamsarlığa kapılmayın canım. Profesyonel
mizahçılarımız bir kenara çekilmek zorunda kaldılarsa da amatör mizahçılarımız
da aynı işi görüyor. Üstelik onlar mizah yaptığının farkında bile değil. Varsın
olmasın, biz eğleniyoruz ya...
Mesela, geçen hafta AKP milletvekili Cemal Taşar’ın aynı zamanda Tatvan Kızılay Derneği Başkanı da olan
kardeşi Battal Taşar’la ortak olduğu
Tatvan’daki otellerinde Kızılay’ın kurban bağışlarının istiflendiği
görüntülendi. Önce ses vermedi vekilimiz. Vermediyse suçlu olduğundan değil
canım, asaletinden... Birkaç gün sonra yaptığı açıklamada görüntüleri çeken
kişinin pandemi nedeniyle kapalı olan otellerine sızıp taa 7. kattaki mutfağa
çıkarak buzdobalına bu etleri gizliden yerleştirip görüntüleri çektiğini
söyledi.
Allah korumuş vekilimiz ve kardeşlerini. Ya adam kamyonu
dayayıp otelde ne var ne yok koyup götürseydi? Güvenlik falan hak getire...
Durun daha bitmedi...
Sonra bir başka açıklama daha, Bitlis’te bu kadar eti
saklayacak soğuk hava deposu bulunmadığı için otelin mutfak buzdolabında
saklandığı açıklandı.
Peki sonra?
Aniden vekilimizin kardeşi Kızılay Başkanlığı görevinden
istifa ediverdi.
***
Terliksi hayvanın biri, Selahattin
Demirtaş’ın çocuklarıyla görüşmesine cezaevi yönetiminin engel çıkarması
üzerine “Selo enikleriyle görüşemiyormuş”
diye bir paylaşım yaptı. Tepkiler gelince hesabın sahibi AKP’li vekil Tamer Akkal, “Ben yapmadım danışmanım yaptı” deyip sıyrıldı işin içinden.
Zavallı danışmanlar. Öyle acıyorum ki onlara...
Milletvekillerinin ayak işlerini yaptıkları yetmezmiş gibi bir de günahlarının
kefaretini ödemek durumunda kalıyorlar.
***
30 Ağustos’ta Zafer Bayramı kutlamalarının sembolik olacağı
söylendi önce. Ama “Kurtuluş Günü”nden
beş gün önce Malazgirt Zaferi’ni kalabalık bir şekilde kutlayınca, Atatürkçüler
denen bozguncular “mır-mır” etmeye
başladı. Hemen hükümetimiz Zafer Bayramı törenlerinin iptal edildiği iddiaları
için “Kim demiş?” diyerek hemen
kollar sıvandı. Drone gösterisi, Saray önünde eğlence, mehter marşı filan
görüntü kurtarıldı.
***
Kırşehir’de CHP’liler gece fener alayı düzenlemek için
valiye dilekçe ile başvuruda bulunarak izin istedi. Kırşehir Valisi, “Ama olmaz ki gece yapıyorsunuz fener
alayını. Buna izin vermem mümkün değil.” Bilim Kurulu açıklamasa da Vali
Bey’den öğreniyoruz ki Covid-19 virüsü gündüz değil ama gece pek bir tehlikeli.
CHP’liler dinlemeyip gece fener alayına başladılar. Polis
barikat kurarak yürüyüşe engel olmak istedi. CHP’liler de yürümek için diretti.
O sırada yaşanan arbedede bekçiler CHP Kırşehir Milletvekili’ne tekme yumruk
daldılar. CHP yönetimi durumu kınayan açıklamalar yapınca Kırşehir
Valiliği’nden açıklama geldi:
“Yapılan görüntü
incelemelerinde polisimizin milletvekiline tekme attığına dair bir olay
gerçekleşmemiştir.”
Ya bekçiler?
Bekçiden ona ne canım, o polislerden sorumlu vali. Bekçiden
kim sorumluysa o cevap versin.
***
Uşşaki tarikatının sübyancı sapık şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın, 12 yaşındaki bir yavrumuza tasallutta
bulunduğu ortaya çıktı. Artık biz saymaktan usandık. Kaçak Kuran kurlarında,
tarikat ve dinci vakıf yurtlarında kaç çocuğumuz yaşam boyu ruhlarında
taşıyacağı bu iğrençliğe maruz kaldı. Ya bilmediklerimiz?
Olay ortaya çıkınca Uşşaki tarikatı hepimizi güldüren bir açıklama
yaptı. Açıklamada tecavüzcü şeyhin kendi tarikatlarıyla ilgisi olmadığını
söylediler.
Bu sapık şeyhin Kuzuluk’taki dergâh merkezinde posta
kurulmuş vaaz görüntüleri yıllardır televizyonlardan yayımlandığı halde Uşşaki
tarikatı uyumuş. Herifin biri aynı Tatvan’daki Kızılay kavurmaları gibi gizlice
dergâha sızıp ahaliyi de başına toplayıp vaaz veriyor ve tarikat üyeleri bundan
habersiz.
Uşşaki tarikat mensuplarından bir ricam var: “Eğer bir manileri yoksa haftaya da ben gelip
posta oturarak vaaz vermek istiyorum.”
Eee, nasıl eğleniyor muyuz?
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