Atatürk’e mektup
Mustafam, Kemalim, Atatürk’üm.
Sana en son gelişimde Anıtkabir komutanı Muzaffer Albay’dı. Öğrencilerimle, bana bir tören düzenlemişti. Deftere o gün şunları yazmıştım:
“Mustafam Kemalim.
Sana geldik. Özür dilemeye...
Müjdat Gezen”
Anıtkabir’i telefonla aradığımızda senin sesin çıkardı. Fakat o zamanın tekniği ile ince bir sesti bu. MSÜ (Mimar Sinan Üniversitesi) Sinema Bölümü kurucusu dostum Sami Şekercioğlu’ndan rica ettim. Sesi düzelttik. Artık telefon çaldığında o gün bugündür senin asıl sesin çıkar. Her ne kadar bu aralar sessizsen de seni anlayabiliyorum. Ben artık genç değilim ama “Gençliğe Hitabe”ni ezbere bilirim:
“Ey Türk Gençliği
...Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler...”
Bir konuşmanda da “Türkiye Cumhuriyet’i, şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” demiştin.
Gel gör ki biz senin dediklerini yerine getirememişiz. Cumhuriyetine sahip çıkamadık Atam! Bizi bağışla...
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Kapalıçarşı'da yurttaşın 'faiz kararı' isyanı!
- Faiz kararının ardından para uzmanından kritik uyarı...
- ‘Tayyip bey son golü güzel attı’
- CHP’li Gürer’den tarım politikalarına dair uyarı!
- Adana'da gülümseten anlar...
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Can alan bisiklet kazasının ardından eylem hazırlığı
- İmamoğlu, Özhaseki ile görüşmesini anlattı.
- Dolar yükselecek ama seviyesini…
- Sıcaktan bunalan esnaf şişme havuzda serinledi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Eğitimde acı tablo...
- 60 liralık kuponla tarihin en büyük ikramiyesini kazandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz'
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Ferdi Tayfur'un kızına kaset şantajı!
- CHP'den Tanju Özcan kararı!
- Motorine dev zam yolda!
- Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı!