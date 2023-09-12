Dolandırılanlar ülkesi

12 Eylül 2023 Salı

Cumartesi günü yayımlanan yazım büyük ilgi gördü ve var olan bir sorunu da gün yüzüne çıkardı. Yazımı okuyanlar bilir. Kimlik bilgilerimizin internette yayımlanmasının ardından artan dolandırıcılık olaylarını anlatmıştım.

Sonrasında benzer örneklerin yaşandığı dolandırıcılık hikâyeleri yağmaya başladı. Dolandırıcılar telefon numaralarını kopyalayıp ve kimlik bilgilerini de kullanarak banka hesaplarında bulunan paraları veya kredi limitlerini artırıp başka hesaplara havale ediyorlar.

O kadar çok mağdur şikâyeti geldi ki yazıyı devam ettirme kararı aldım.

Bakın yeni örnekler vereyim...

Gökhan Bey...Telefon hattının aramalara kapalı olduğunu görüyor. Ulaştığı telefon operatörü yetkilisi gece saat 02.00’de hattının dondurulduğunu belirtiyor. Telefonu açılır açılmaz Vakıfbank arıyor Gökhan Bey’i. Gece hesabından 105 bin Türk Lirası işlem yapıldığını söylüyor, bilgisinin olup olmadığını soruyor. Bilgisi olmadığını söyleyince en yakın şubeye gidip hesap ekstresini alıp savcılığa başvurmasını söylüyor. Mobil bankacılığa girmeye çalışıyor ancak kullanılamaz olduğunu görüyor. Yapılan incelemede hesabındaki paranın Mardin’de B.E. isimli kişiye havale edildiği ortaya çıkıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

İnsafsızlar depremzedeleri bile dolandırmışlar. Sevcan Savaş isimli vatandaşımız mağdur olanlardan biri...

Sevcan Hanım Hatay/İskenderunlu bir depremzede. Depremden beş gün sonra telefonundan bir AKBANK uygulamasına giriyor. Açılan ekranda kredinizi taksit ve erteleme yapıyoruz yazısı ile karşılaşıyor. E-devlet hesabına girmesi için yönlendiriliyor. E-devlet uygulamasına giriyor ama bahsedilen ertelemeyi bulamıyor. Kısa süre sonra AKBANK’tan aradığını belirten bir kişi hesabınıza giriş olmuş size şifre gönderiyorum bana bildirin diyor. Sevcan Hanım panikle şifreyi söylüyor. Sevcan Hanım şüphe ile AKBANK hesabına bakıyor hemen. Hesabından 10 bin TL çekildiğini görüyor. Kendisini dolandıranların Elekse/Paladyum adlı bir yer olduğunu tespit ediyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Şikayetvar sitesinde bu site ile ilgili çok fazla şikâyet mevcut.

Diğer bir örnek ise öğretmen Ahmet Hikmet Demirel. Düzenli maaş ve ödemeleri olduğu için kredi puanı yüksek. Akşamüstü saat 18.00’de telefonu kullanılamaz hale geliyor. Tanıdık telefoncuya gidiyor ve sorunu anlatıyor. Sorun çözülünce sigorta şirketlerinden krediler ile ilgili e-postalar ve mesajlar gelmeye başlıyor. Hemen AKBANK’ın müşteri hizmetlerini arıyor, temsilci yapacak hiçbir şey olmadığını belirtiyor. Telefonunu kullanamadığı zaman olan saat 18.00’den bir saat sonra 19.00’da banka hesabına girerek 10 dakika içinde 50 bin TL kredi kullanılıyor. Kullanılan kredi tutarının bir kısmı Antalya’da ikamet eden D.A’ya ve İstanbul’da ikamet eden B.B’nin hesabına aktarılıyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Soruşturma devam ederken banka, Demirel’i arayarak krediyi ödemesini veya yapılandırma yapması için baskı yapmaya başlıyor. Sonrasında icra işlemi başlatıyor. Avukat yapılan işlemlere itiraz ediyor ve icra işlemini durduruyor. Yapılan tahkikat sonucunda AKBANK yüzde yüz kusurlu bulunuyor. Mahkeme öğretmen lehine karar veriyor. Banka şu anda istinafa başvurmuş durumda.

Emekli Ahmet Çolak... Maaş hesabı QNB Finansbank AŞ’de bulunuyor. Ahmet Bey’in bilgisi dışında kredi kartı ek kartı çıkarılıyor. Sonra bu kart ile KLONODEME/GAME CAFE açıklaması ile harcamalar yapılıyor aynı zamanda N Kolay-Playsel Elektro adlı bir yerden 15 bin TL harcama yapılıyor. Suç duyurusunda bulunulmuş ancak banka parayı emekli bir adamdan tahsil etmeye çalışıyor.

Yine emekli Bilal Kazar... Garanti Bankası’ndan sigorta poliçesi ile ilgili aradığını belirtiyor ve sorular soruyor. Telefondaki kişi para iadesi yapabileceklerini belirtiyor. Telefonuna onay kodu geldiğini ve onaylamasını istiyor Bilal Bey de onaylıyor. Telefon kapandıktan sonra hesabını kontrol ediyor ve U.Ç adına hesabından 18 bin 500 TL’lik havale yapıldığını görüyor. Bankaya durumu bildiriyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

En son hikâye en çarpıcı olanı. Bu kez bir iş insanını dolandırıyorlar. H.B. isimli bir iş insanının şirket hesabından iki kişiye haberi olmadan havale gerçekleştiriliyor. Akbank Güvenlik Birimi de bu havalelerin şüpheli olduğunu gördükten sonra işlemleri durduruyor ve H.B’nin parasını kurtarıyor. Geçmiş hesap işlemlerini inceleyen H.B. daha önce 1 milyon liralık benzer bir havale yapıldığını fark ediyor. Banka ise bu kez olayı kabul etmiyor ve işlemin mobil cep üzerinden gerçekleştiğini aktarıyor. Halbuki anlaşılıyor ki H.B’ye hiçbir şifre gelmeden gerçekleştirildiği belirtiliyor. Banka, havalenin doğru şifre girilerek gerçekleştiğini belirterek itirazını kabul edemeyeceğini bildiriyor. Yani “Şifreni korumak senin görevindi” diyor. 1 milyon lira da böylelikle uçup gidiyor.

Ortada çok büyük bir sorun var ve insanlar alınteri ile kazandıkları birikimlerini kaybediyorlar. Bu birikimlerini koruması gereken sorumlular ise sus pus olmuş durumda.

