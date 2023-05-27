Seçim sizin...

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir seçimde ikinci tura gidiyor.

Erdoğan seçim kampanyasında ilk defa yalanlara ve montajlara ilk defa bu kadar başvurdu. Bu durum da güçsüzleştiğini ortaya koyuyor. Kazansa bile kucağında iflas etmiş bir ekonomiyi bulacağını o da biliyor.

Bu kadar yalana sarılmasının nedeni bu...

Terör örgütü ile 39 yıldır mücadele ediliyor ve 21 yılı AKP iktidarında geçti. Neredeyse sıfır şekilde aldığı terörle mücadele açılım süreci, İmralı görüşmeleri, Oslo süreci, Habur’dan davul zurna ile karşılamalar, seyyar mahkemeler hepsi bu iktidar zamanında oldu.

Cumhurbaşkanı bebek katili ile görüşüldüğünü defalarca dile getirdi. Hepsi bu iktidar zamanında olmasına rağmen suçlu hep başkaları oldu. Oysaki bugün halen terör tehditti var ise 21 yıldır tek başına iktidar olan parti asıl sorumludur. Sadece PKK mi? AKP döneminde nur topu gibi yeni bir terör örgütümüz daha oldu: FETÖ... Üstelik bu teröristler PKK’nin yapamadığını yapmaya çalıştı, darbeye kalkıştı.

Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü Meclis seçimleri sonuçlandı.

Daha önce de yazdım. Cumhuriyet tarihinin en radikal Meclis’i oluştu. TBMM resmi yemin metnini okumak istemeyen, Türk bayrağını sorunlu bulan, anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyen, yönetiminde Hizbullah terör örgütü yapılanmasının 2 numarasını barındıran ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen bir partinin yer aldığı bir TBMM.

Peki, bunca karışıklığın karşısında Yüksek Seçim Kurulu ne yapıyor?

2018, 2019, 2023 seçim sonuçları kesinleşip Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen sayfasında ayrıntılı sonuçları paylaşmayan bir YSK’den bahsediyorum.

Aslında YSK başkanının değişmesi ile bir şeyler düzelir diye umut etmiştim. Hatta seçim gecesi YSK başkanının ara ara çıkıp açıklama yapması ile acaba demiştim ama yanılmışım. YSK aynı YSK. Seçmenin namus olarak gördüğü oyunun nereye gittiğini açıklamayan, açıklayamayan bir YSK.

2018, 2019, 2023 seçmen sayısındaki tutarsızlıklar konusunda açıklama beklerken tüm soruları cevapsız bırakan, gazetecilerin, akademisyenlerin, yurttaşların sorularını cevaplamayan YSK. Partilerin YSK temsilcilerini de ayırmayın bu kadrodan.

Sahi CHP’nin YSK’de bir temsilcisi var mı?

Bakın... 2018 ile 2023 seçimlerinde oy kullanan seçmen sayılarında bir tutarsızlık var. TÜİK 2021 yılına kadar olan ölüm oranlarını açıkladı ama 2022 yılını açıklamıyor. Ölüm oranlarını bilmiyoruz. YSK’nin açıkladığı sonuçlara göre seçmen sayılarını kontrol ettiğimizde 2018-2023 yılları arasında bariz şekilde 1.2 milyon seçmenin fazlalığı ortaya çıkıyor.

2022-2023 ölüm oranları bilinmediği için bu yıllar geçmiş yıllar baz alınarak tahmin ediliyor. Bunun için de net bir sayı ortaya çıkmıyor. 1.2 milyon ile 1.5 milyon arasında fazla seçmenden bahsediyoruz.

CHP yönetimine bu durumu sordum. Onlar da YSK’ye sormuş. 2019 verilerini örnek alın demiş YSK. Bu verileri de aldığımızda 1 milyondan fazla seçmen ortaya çıkıyor.

Yarın seçim var ve biz normalden 1 milyon fazla seçmen ile seçime gidiyoruz.

Devletin tüm olanaklarını sınırsızca kullanan, 21 televizyon kanalının (5 tanesi devlet televizyonu) aynı anda canlı yayında propaganda yaptığı bir aday var. Diğer tarafta montaj videolar ile terör örgütleri ile irtibatlı gibi gösterilmeye çalışılan başka bir aday. Zaten bunca yalan ve montajla bir seçime gidilmesi dertlerinin millet olmadığını da açıkça ortaya koyuyor.

İlk turda Türk milletinin büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a onay vermedi. Tüm yurttaşlar sandığa amasız fakatsız gitmeli.

Sizler sandığa gidip iradenizi beyan etmediğinizde sizin yerinize sandığa para vererek kendisine, karısına ve çocuklarına vatandaşlık alan, kendi ülkesinde oy dahi kullanamayan Cumhuriyetten bihaber Araplar, gidip sizin, çocuklarınızın geleceğini belirleyecek.

Seçim sizin...