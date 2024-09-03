30 Ağustos kararı!

03 Eylül 2024 Salı

Başlıkta sözcük oyunu yapıyoruz ama içerik oyunu yapmıyoruz. Ancak bu kez bize göre çok ciddi bir konuyu farklı bir başlıkla işlemek istedik.

Bu ülkenin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin bütün zaferlerini başlatan zafer olarak kabul gören, yurttaşlarımızın da büyük bir coşkuyla kutladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı günü nasıl bir karar yayımlamış olabilir?

Doğrusu biz de merak ettik!

O gün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı İzmir’in denizi en iyi gören ilçelerinden Bayraklı’daki bazı orman arazilerinin orman sahası olmaktan çıkarılmasına ilişkindi!

AKP anlamlı günlerde anlamlı işler yapmayı sever!

Gerçekten bu da son derece anlamlı!

Başta İzmir olmak üzere vatan topraklarının işgalden ve işgal hedefi olmaktan kurtarıldığının tüm dünyaya ilan edildiği gün, güzel İzmir’in ağustos ayı ortasında yanan orman alanları iki hafta sonra orman arazisi olmaktan çıkarıldı!

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Yukarıdaki cümleyi yazdıktan sonra üç kez okuduk, her seferinde ürktük!

Saraylılar elbette, “Ne var bunda” diyecektir, “Son aylarda sürekli orman arazilerini orman sınırları dışına çıkarıyoruz.”

Haklılar da... Son üç ayda 29 Haziran, 19 Temmuz ve 3 Ağustos’ta milyonlarca metrekare orman arazisi orman sınırları dışına çıkarıldı.

Rekor 13 Aralık 2023. O günkü Resmi Gazete’nin 161 sayfası (yanlış okumadınız yüz altmış bir) orman sınırları dışına çıkarılan orman arazilerinin listesine ayrılmıştı. Şu illerde:

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon.

30 Ağustos’ta İzmir Bayraklı’da ormandan çıkarılan alanın büyüklüğü 3 milyon 750 bin metrekare.

Bu bölgenin yaklaşık üçte ikisi 30 Ekim 2020’deki İzmir depreminden sonra 2021’de TOKİ tarafından yapılacak “deprem konutları” için seçilmişti. TMMOB bu kadar büyük orman arazisine kıyılmaması, başka alanın seçilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme özetle şu kararı verdi:

-Depremden zarar görenler için planlanan bu alan haddini aşan bir yetki kullanımıdır. Deprem kullanılarak orman arazisi imara açılmamalıdır.

Okur diline çevirdiğimiz bu kararla yürütme durdurulmuştu.

30 Ağustos kararı bu alanı daha da genişletti. Büyük bir rastlantı sonucu 16 Ağustos’ta yanan bölgeler de dahil edildi!

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Bir kişinin kararıyla istenilen yerden istenildiği kadar alan orman dışına çıkarılabildiği için şimdi neredeyse bütün illerdeki orman bölge müdürlüklerine başvuru yağmuru var. Bize ulaşan bilgiye göre binlerce! Deprem tehlikesi de kullanılarak... Ülkede bir depremzedeler var bir de depremzadeler!

Saray’a giden yolu bulan araziyi kapıyor!

TMMOB’nin, Ormancılar Derneği’nin 30 Ağustos karar öncesi yaptıkları açıklamaların tümü doğru çıktı.

Ormanlar yangınla kül oluyor, karar ile beton oluyor. Kül olan orman iki üç yılda yeşerir, ya beton olan orman?

2018 yılında değişen yasa ile orman arazilerinin sınırını belirleme yetkisi cumhurbaşkanında...

Buradan yola çıkarak şunu söylemek de mümkün:

Ülke nüfusunun ne kadar olacağını belirleme yetkisi de cumhurbaşkanında!

En son 31 Ağustos’ta tüm kamu görevlilerini atama yetkisini de cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanına verdi! Daha önce bakanlar kararı hazırlıyor, cumhurbaşkanı onaylıyordu.

Bu gidiş şu kararnameye doğru:

Ülke sınırlarını belirleme yetkisinin...

İki şeyin sınırı yok:

Bir uzayın, bir cumhurbaşkanının!

