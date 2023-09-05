Ortağı olduğum şirketten sigortalı bildirilebilir miyim?

05 Eylül 2023 Salı

Soru: 2002 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım ve 2009 yılında çalıştığım şirkete ortak oldum. Sigortalı hizmetlerim devam ettiğinden, ortak olduktan sonra da çalıştığım şirketten SSK kapsamında bildirilmeye devam ettim. SGK’ye durumumla ilgili müracaatımda, 2009’dan sonra Bağ-Kur kapsamına alınmam gerektiği ve bu nedenle SSK bildirimlerinin iptal edileceği söylendi. SSK çalışmalarım aralıksız devam ettiğinden sigortalılığımın geçerli sayılması gerekmez mi? Ali T.

2008/Ekim öncesinde SSK kapsamında hizmet akdiyle çalışırken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar, SSK kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar BağKur kapsamına alınmamakta idi. SSK kapsamındaki çalışmalarını sona erdirip en az bir gün ara vererek ortağı olduğu şirkette yeniden hizmet akdine tabi çalışmaya başlanması durumunda hizmetler kesintiye uğramış kabul edilmekte ve Bağ-Kur kapsamına alınmakta idi. Ancak bu uygulama, hem sigortalılığı hem de şirket ortaklığı 2008/Ekim öncesi olanlar için geçerli. 2008/Ekim ayı başı itibarıyla yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 53. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Bağ-Kur kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı SSK kapsamında bildirilemiyorlar. Dolayısıyla, sigortalılığı 2008/Ekim öncesi başlayan ve 2008/Ekim sonrası çalıştığı şirkete veya başka bir şirkete ortak olanlar, ortak oldukları tarih itibarıyla SSK’li çalışsalar bile sigortalılıkları sonlandırılıyor ve BağKur kapsamına alınıyorlar.

Sorunuzda 2002 yılında SSK’li olarak çalışmaya başladığınız ve 2009 yılında çalıştığınız şirkete ortak olduğunuz halde, SSK kapsamında bildirimlerinizin yapılmaya devam ettiğini belirtmekte iseniz de 2009 yılında şirket ortağı olmanız nedeniyle bu tarih itibarıyla 5510/53-ikinci fıkra gereği BağKur kapsamında sayılacak ve 2009 yılından itibaren SSK kapsamında ödenen primleriniz, Bağ-Kur borçlarınıza mahsup edilecek yani prim transferi işlemi yapılacak.



18 YAŞ ALTI SSK HİZMETLERİM, DEVLET MEMURLUĞU EMEKLİLİĞİMDE DİKKATE ALINIR MI?



Soru: 26/12/1976 doğumlu olup 12/10/1999 tarihinde kamuda göreve başladım. 18 yaşını doldurmadan 1995 yılında SSK’li olarak çalışmaya başladım. 1995-1996 yıllarında 81 gün SSK kapsamında hizmetim var. SGK’den aldığım belgede emekliliğe hak kazandığım yazıyorken ilçe milli eğitim müdürlüğü, 9 bin günü tamamlamam gerektiğini, bunun da 2024 Ağustos ayında mümkün olacağını, gerekçe olarak başlangıç tarihimin, 18 yaşını doldurmadan işe başladığım 1995 yılı yerine 1996 olarak dikkate alınacağını belirttiler. Durumu anlayamadım ne zaman emekli olurum? H. Bülent O.

18 yaşın altında SSK kapsamında ilk defa çalışmaya başladığınız tarih olan 1995 yılı 8 Eylül 1999 öncesi olduğundan EYT kapsamında sayılıyorsunuz ve devlet memuru olarak emeklilik koşulunuz yaş şartı aranmaksızın 9 bin gün oluyor. 18 yaşın altında geçen SSK hizmetleri, sadece intibak işlemlerinde (derecekademe belirleme) dikkate alınmıyor. Bu hizmetler 2829 sayılı yasa gereği birleştirme kapsamında olduğundan, tarafınıza emekli aylığı bağlanırken devlet memurluğunda geçen hizmetlerinizle birleştirilir ve aylık bağlama oranınızın hesabında dikkate alınır. 18 yaş uygulaması SSK sigortalıları açısından sigortalılık süresini etkileyen bir faktör. Devlet memurlarında sigortalılık süresi kavramı olmadığından, 2024 yılını beklemeniz gerekmiyor. SSK hizmetinizle birlikte 9 bin günü doldurduğunuz zaman emekli olabilirsiniz.



KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN HANGİ KOŞULLAR ARANIYOR?



Soru: 4/a kapsamında hizmete başlama tarihim 01/07/2002. Bugün itibarıyla toplam prim ödeme gün sayım 5 bin 966. Normal şartlarda kıdem tazminatı alabilmem için 7 bin gün primi doldurmam mı gerekiyor? 7 bin günü doldurursam kıdem tazminatı alabilmem için ne yapmam gerekiyor? Veli G.

İlk defa 9/9/1999 tarihinden sonra işe giren SSK’lilerin yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 4447 sayılı kanunla;

- Kadın 58, erkek 60 yaş + en az 7 bin gün veya,

- Kadın 58, erkek 60 yaş + 25 yıldan beri sigortalı olma + en az 4 bin 500 gün şeklinde değiştirildi.

Dolayısıyla, 9 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayanlara kıdem tazminatı ödenmesi için yaş koşulu dışındaki, 7 bin gün ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4 bin 500 gün şartlarının oluşması gerekiyor. Mevcut durumda 4 bin 500 prim gün sayınız bulunsa bile, 25 yıllık sigortalılık süresi 1/7/2027 tarihinde dolacağından bu şart oluşmamış. 7 bin gün koşulunun yerine gelmesi için yaklaşık 3 yıl daha prim ödemeniz gerekiyor. Bu durumda, tarafınıza en erken kıdem tazminatı ödenecek tarih, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağınız 1/7/2027 olur

