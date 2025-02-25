Destek primi ödenmiş süreler emekli aylığıma yansır mı?

25 Şubat 2025 Salı

Soru: Yüzde 54 engellilik oranı ile 2022 yılında emekli oldum. Şu an destek primine tabi iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Çalıştığım firmalar ayda birer ikişer gün adıma destek primi yatırıyor. Emekliliğimi vergi indiriminden normal emekliliğe çevirsem şimdiye kadar benim adıma yatırılan destek prim tutarları aylığıma yansır mı? Eyüp C.

2022 yılında engelliliğiniz nedeniyle vergi indiriminden yararlanmanız nedeniyle tarafınıza yaşlılık sigortası özel koşuluna göre aylık bağlandığı anlaşılmaktadır. Yaşlılık sigortasında, aylığa hak kazanma koşulları yönünden, özel koşulların genel koşullara göre önceliği bulunmaktadır. Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara özel koşul kapsamında yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Özel koşula göre aylık almakta iken aylığın genel koşullara göre bağlanabilmesi için mevcut aylık hakkının kaybedilmesi gerekmektedir. Örneğin kontrol muayenesi sonucu engellilik derecenizin yüzde 40’ın altına düşmesi halinde yaşlılık aylığınız kesilecektir. Sonrasında genel koşullara göre aylığa hak kazanma koşullarını yerine getirmeniz halinde tarafınıza yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Diğer taraftan, 2008/Ekim öncesi sigortalı olup bu tarihten önce veya sonra tarafına yaşlılık aylığı bağlananlar, özel sektör işyerinde emekli aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilirler. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, sigortalılık süresi ve hizmet olarak sayılmamakta ve toptan ödeme yapılmamaktadır. Ancak çalışırken iş kazası geçirilmesi veya meslek hastalığına yakalanılma halinde, bu sigorta kolundan gerekli yardımlar yapılmaktadır. Bu sürelerin emekli aylığına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

ENGELLİLERİN KONTROL MUAYENE RAPORLARINI SGK SAĞLIK KURULU MU İNCELEYECEK?

Soru: 15.01.2025 tarihi öncesinde vergi indiriminden emekli aylığı alanlardan kontrol muayenesi olanların kontrol sonrasındaki raporları SGK sağlık kurullarınca mı değerlendirilecek? Ferdi Ç.

Engelli emekliliğin kaldırılmasına ilişkin SGK tarafından yayımlanan 7/2/2025 tarihli ve 2025/4 sayılı genelgede; 7538 sayılı kanunla, 5510 sayılı kanunun geçici 10. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar hakkında kanunun 94 üncü maddesi ile 28. maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı, bu kapsamda olanların kontrol muayene işlemlerinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Kontrol muayene tarihiniz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’nca engellilik derecesi tespiti yapılırken konulmuş ise kontrol muayenesi için sevk edildiğiniz hastaneden alınan sağlık kurulu raporunuzda engellilik dereceniz yüzde 40’ın;

- Üstünde belirlenirse ve aylık talep tarihiniz esas alınarak yeni belirlenen engellilik derecesine göre aylık hakkınız devam ediyorsa hastaneden alınan rapor esas alınmak suretiyle aylıklarınız ödenmeye devam edecektir.

- Altında veya yüzde 40’ın üstünde belirlenmesine rağmen, aylık talep tarihiniz itibarıyla engellilik derecenize göre aylığa hak kazanma koşullarını yerine getiremediğiniz takdirde aylığınız kesilecektir.

Diğer bir ifadeyle kontrol muayenesi sonrası hastaneden alınan sağlık kurulu raporlarındaki derecelere göre işlem yapılacak, bu raporlar SGK sağlık kurullarınca değerlendirilmeyecektir.

Aylığınızın kesilmesi halinde itirazınızı il sağlık müdürlüğüne yapmanız gerekecektir. İtirazınıza istinaden il sağlık müdürlüğü hakem hastaneye sevkinizi yapacak ve hakem hastane tarafından düzenlenecek rapora göre hakkınızda işlem yapılacaktır.

SORULARINIZ İÇİN nergis.simsek@cumhuriyet. com.tr adresine e-posta yollayabilirsiniz.