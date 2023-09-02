Şehrin içinde şehri unutturacak güzellikte: Ballıkayalar

02 Eylül 2023 Cumartesi

Ballıkayalar Tabiat Parkı şehrin ortasında saklı bir cennet. Ballıkayalar İstanbul'un komşu ilçesi Gebze'de bulunuyor. Grilikler arasında geçen bir yolculuğun ardından Ballıkayalar sizi yemyeşil görüntüsü ve gürül gürül akan deresi ile karşılıyor. Rivayete göre adını, bölgedeki büyük bir mağarayı kovan olarak kullanan arıların, buralarda peteklerini ve ballarını yapmaları sonucu alıyor. Bu doğa harikası bölge 1995 yılında tabiat parkı statüsü almış.

Ballıkayalar 16 milyon metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük tabiat parkları arasında yer alıyor. Sanayi bölgesinde yer almasına rağmen zengin faunası ile doğaseverlerin uğrak noktası. Ballıkayalar Tabiat Parkı içerisinde 110 değişik türde kuş barındırıyor. 40-80 metre genişliğindeki ve 1500 metre uzunluğundaki vadide, 50 tür kelebek ve 20 tür orkide bulunuyor.

BALLIKAYALAR'DA NELER YAPILIR?

Ballıkayalar yemyeşil tabiatı ile doğa yürüyüşçülerine, deresi ile piknikçilere, karstik kayaları ile de dağcılara hitap ediyor.

PİKNİK VE KAMP

Ballıkayalar kafa dinlemek, şehrin stresinden kaçmak için ideal bir bölge. Ballıkayalar Deresi'nin oluşturduğu küçük göletlerin etrafında piknik yapabilirsiniz. Ballıkayalar her ne kadar karstik bir yapıya sahip olsa da çadır kurmak için gerekli olan düzlüklere de sahip.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Ballıkayalar'ın doğası o kadar büyüleyici ki burada yaptığınız yürüyüşlerde şehre bu kadar yakın olduğunuzu unutuyorsunuz.Ballıkayalar yürüyüş parkuru yaklaşık 10 km uzunluğunda. Ballıkayalar'da yürüyüşçülerin iki farklı rotası bulunuyor. Bu rotalardan ilki dereyi takip ettiğiniz ve kanyonun içinden yürdüğünüz yol olurken diğeri ise kanyonun üzerinden ilerleyen bölüm. Ballıkayalar yürüyüş parkurunda kimi zaman patikaları aşıyor kimi zaman ise manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Kanyonun ortasından akan Ballıkayalar Deresi'ni takip ederek biraz tırmanmalı bir yürüyüş rotası ile şelale ve göletleri görebilirsiniz. Bu göletlerden bazıları yüzebileceğiniz boyutarda oluyor.

DAĞCILIK

Ballıkayalları ziyaret ettiğinizde çok fazla tırmanış yapan insan göreceksiniz. Çünkü Ballıkayalar adrenalin tutkunları için de oldukça uygun bir yer. Hatta dağcılar tarafından oldukça poüler bir bölge. Öyle ki burası Türkiye’de kaya tırmanışının başladığı yer olarak kabul ediliyor. Tırmanış rotaları ilk kez 1970'li yılllarda kullanılmaya başlamış. Günümüzde de tırmanış için çokça rağbet gören bir yer. Çünkü burası İstanbul'a en yakın kaya tırmanış alanlarından biri.

Ballıkayalar'a gitmeden önde bilinmesi gerekenler

Ballıkayalar günübirlik kaçamak için harika bir yer. Şehrin karmaşasından kaçacağınız bu doğa harikası Gebze'ye yaklaşık 8 KM uzaklıkta. Ancak bu doğa harikasının tadını doyasıya çıkarmak istiyorsanız ziyareti hafta içi bir gün yapmanızı tavsiye ederim. Ballıkayalar dört mevsim de ayrı güzellikte. Ancak doğanın uyanışı olan ilkbaharda ve yazın bir başka güzel oluyor. Yaz günlerinde kanyon serin havası ile adeta bunaltıcı sıcaklardan korunmak için bir sığınak oluyor.

Eğer Ballıkayalar'da doğa yürüyüşü yapacaksınız mutlaka uygun bir ayakakbı tercih etmelisiniz. Tabiat Parkı içinde herhangi bir işletme yok. Bu yüzden yanınıza yiyecek ve içeceklerinizi almalısınız.

Ballıkayalar'da tırmanış yapmak gibi bir niyetiniz varsa gitmeden önce bir rehber ile anlaşmanızı tavsiye ederim.