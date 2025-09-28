Çin, 15 Eylül’den itibaren bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak Rus vatandaşları için 30 günlük vizesiz rejim uygulayacağını duyurmuştu. Kararın ardından Rus vatandaşlarının yılbaşı tatil tercihlerinde Çin destinasyonu öne çıkmaya başladı.

Yılbaşı tatili için oluşturulan Moskova çıkışlı rezervasyonlarda Çin yedinci sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

2025 Ocak ayında İstanbul’a giriş yapan yabancı ziyaretçiler arasında %11,10 ile Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı. 2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2,61 milyon turist ile Rusya ilk sırada yer alıyor.

Yani Rus turist, hem İstanbul hem Türkiye'nin turizm gelirinde kritik bir rol oynuyor.

Çin’in vize serbestisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkileyecek mi önümüzdeki aylarda göreceğiz.