Kapadokya'ya Michelin yıldızı geliyor
Nilay Küçük
29.08.2025 04:00
Michelin Rehberi, 2026 seçkisine Türkiye’den yeni bir durak ekledi: Kapadokya. İstanbul, İzmir ve Muğla’dan sonra artık dünya gastronomi haritasında Kapadokya’nın da adı parlıyor. 4 Aralık 2025’te İstanbul’da yapılacak törende açıklanacak olan seçki, yalnızca yemek kültürü açısından değil, bu toprakların tarihi ve kültürel mirası açısından da büyük anlam taşıyor.

Kapadokya… Vadilerinde binlerce yılın izlerini taşıyan kaya oyma evleri, gün doğumunda gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonları, yerin metrelerce altına inen yeraltı şehirleri… UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu eşsiz coğrafya, yalnızca göz alıcı manzaralar sunmuyor; sofralara taşınan tatlarıyla da dünyaya sesleniyor. Tandırda ağır ağır pişen etler, kuşaktan kuşağa aktarılan güveç tarifleri, fermantasyonun kadim teknikleri… Kapadokya mutfağı, bin yıllık Anadolu kültürünün damakta kalan izleri gibi.

Michelin Rehberi, lezzeti yalnızca malzeme kalitesi ve pişirme tekniğiyle değil, şefin karakterini yansıtan o ruhla değerlendiriyor. İşte Kapadokya’nın farkı tam da burada: Burada yenen her lokmada, toprağın, taşın ve tarih boyunca bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin sesi var.

Ancak bu yeni uluslararası ilgi, beraberinde bir sorumluluk da getiriyor. Kapadokya’nın dünyaya açılması güzel; ama turizm baskısının, kontrolsüz yapılaşmanın, kültürel mirasın ticarileşmesinin önüne geçilmezse bu eşsiz bölgeye geri dönülmez zararlar verebiliriz. Yıldızlar parlasın ama gökyüzü kirlenmesin; sofralar donansın ama toprak tükenmesin.

 

İlgili Konular: #turizm #kapadokya #Michelin Yıldızı

