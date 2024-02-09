Themis’in gözyaşları - Avukat Erol TÜRK

09 Şubat 2024 Cuma

Yunan mitolojisindeki adalet tanrıçası Themis’i bir elinde terazi, bir elinde kılıç ve gözleri kapalı bir kadın heykeli temsil eder. Kılıcı, teraziyi ve gözlerinin kapalı olması adil ve hukukun evrensel ilkelerine uygun karar verilmesi gerektiğini anlatır. AKP döneminde yapılan büyük adalet saraylarında, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi önünde insanları, gözleri kapalı Themis heykeli karşılar. Ancak o kocaman binaların içinde hukuk, adalet, vicdan ve hukukun iç ahlakı yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin kararı alt mahkemece uygulanmıyor.

ANAYASAYA AYKIRI

Bu nedenle adalet tanrıçası Themis sessizce gözyaşı döküyor.

2007 yılında FETÖ’cü yargıç ve savcıların başlattığı kumpas davaları ile ülkemizde bir hukuk katliamı yaşandı. Kendilerince yargılama yaptığını sananlar hukukun canına okuduğu gibi adaleti içinden çıkılmaz kör kuyulara hapsettiler. Yargıç ve savcı cüppesi giymiş örgüt üyeleri bu ülkenin onurlu subaylarını, gazetecilerini, aydınlarını, rektörlerini ve hatta genelkurmay başkanını cezaevine atarak yargı eliyle cinayetler işlediler. Böylece toplumun büyük bir kesimini korkuttular. Bugün adliye koridorlarında, kent meydanlarında hilafet, şeriat çığlıkları atılıyor. Ancak bir tek cumhuriyet savcısı soruşturma başlatmıyor.

Nedeni anlaşılıyor. Çünkü AKP genel başkanı “şeriata karşı gelmek dinsizliktir” anlamına gelebilecek gerçekdışı açıklamalar yapıyor. Yazık. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Kendisi bu anayasaya göre cumhurbaşkanı seçilmiştir, bu anayasadan aldığı yetkileri kullanmaktadır, varlık nedeninin bu anayasa olduğunu, asıl görevinin anayasayı korumak olduğunu bilmesi gerekir.

Anayasanın başlangıcında egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu, bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, anayasada gösterilen özgürlükçü demokrasi ve hukuk düzeni dışına çıkamayacağı yazılıdır ve başlangıçta yazılanlar anayasaya dahildir. Laiklik ilkesi gereği; kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Anayasanın bütün kuralları emredicidir. Bu kuralların birine dahi uymamak anayasal suçtur ve anayasayı “tebdil, tağyir ve ilga” suçlarından yargılanmayı gerektirir.

Her şey halkın gözleri önünde oluyor. Yaşananlardan bir şey anlamayan iyi niyetli dindar insanları geçim derdini unutturmak için din ile kandırıyorlar. Her güne yeni bir zam fırtınasıyla uyanan halkımız dudağının kanını emmek zorunda kalıyor. TBMM’de, Saray’da hazırlanan ve yasa yapma tekniğine uygun olmayan, yandaşların ve sarayın istediği tasarılar bir torbaya yerleştiriliyor ve iktidar partisi ile küçük ortaklarının Meclis’teki üyeleri, içeriğini bilmedikleri, zahmet edip okumadıkları metinleri oylayıp yasalaştırıyorlar. Meclis hukuk komisyonlarında çalışan hukukçu milletvekilleri mesleklerine ve ettikleri milletvekili yemine uygun davranmıyorlar.

DEVRİMLER SAVUNULACAK

Anayasa ile teminat altına alınmış olan temel hakların, özgürlüklerin, mülkiyet hakkının, toplantı ve gösteri haklarının saldırıya uğraması, bu saldırı iktidar tarafından yapılsa dahi toplumun, anayasal haklarının korunması için direnmesi meşru-yasal bir haktır. Türk halkının örgütlü bir toplum olarak aydınıyla, işçisiyle, memuruyla ve kentlisi köylüsü ile birlikte Cumhuriyet değerlerini, Atatürk devrim ve ilkelerini, laik Cumhuriyeti, ortaçağ artığı gerici, ilkel kalkışmalara karşı canı pahasına koruyacak güce sahip olduğunu kimse unutmasın.

AVUKAT EROL TÜRK