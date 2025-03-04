Emperyalizm ile iktidar nerede buluştu

04 Mart 2025 Salı

PKK’yi Emperyalizm, Soğuk Savaş döneminde, bir Soğuk Savaş Örgütü olarak yarattı.

Felsefesini, stratejisini, taktiğini Emperyalizm belirledi.

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Sovyetler çökertildikten, Soğuk Savaş bittikten sonra, yeni düşman olarak Huntington’un uygun gördüğü İslam, ve onun görünür tehdidi Radikal Siyasal İslamcı Terör, Emperyalizmin dişine göre büyük bir rakip değildi.

Zaten İslam, Suudilerin liderliğinde, Emperyalizm ile ittifak halindeydi.

Çökertilen Sovyetlerle savaş için kurulan El Kaide ve Taliban gibi Radikal İslamcı Terör Örgütleri ve onların türevleri, benzerleri olan onlarca örgüt, İsrail’in güvenliği için kurulacak bir Kürt Devleti’nin oluşumunu hazırlayacak biçimde, Ortadoğu’daki istikrarın bozulması ve sınırların yeniden düzenlenmesi için işlevsel olarak kullanıldı.

İlk hedef, İsrail karşıtı olan Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerdeki rejimlerin yıkılmasıydı.

Siyasal Kürt oluşumları buralarda, Türkiye’nin de yardımıyla, mevcut Devletlere karşı kullanıldı. (Çekiç Güç, (Poised Hammer) harekâtı, Çadır Mahkemeleri, Peşmergelerin Irak’tan Suriye’ye nakli.)

Irak’ta Saddam’a karşı elde edilen başarı, Emperyalizmin HTŞ ile anlaşması bağlamında, Türkiye’nin de desteğiyle, Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda ABD desteğinin karşılığı olarak Ortadoğu’dan çekilmesi sonunda, Suriye’de de gerçekleştirildi.

Bu arada Hamas’ın kışkırtmasıyla başlatılan İsrail’in Hizbullah-LübnanSuriye saldırısı, Gazze’nin işgali ve İsrail’in sınırlarının genişletilmesi ile sonuçlandı.

Emperyalizmin Ortadoğu’da Büyük Kürt Devleti kurma projesinin aksayan tek yönü, böyle bir Kürt Devleti’nin, PKK üzerinden Türkiye için oluşturduğu siyasal tehdit idi.

Bunun için PKK’nin tasfiyesi gerekiyordu.

“YENİ SÜREÇ”İN EMPERYALİZM AYAĞI BUDUR.

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İktidar, siyasal olarak sıkıştığı her seçimde, Kürt oylarına başvurdu ve İmralı Mahkûmu haline getirerek sürekli müzakerede bulunduğu Öcalan’ı kullandı.

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Dün kongar.org’da yazdığım GÜNCEL başlıklı makalemde, 1999’dan itibaren, Öcalan’ın mesajlarını ve bunlar hakkındaki yorumların bazılarını, zaman içindeki değişmeyi görebilelim diye, sırayla alıntıladım:

Sovyetler çöktükten sonra, Ortadoğu’da, Türkiye’yi yukarıda anlattığım projede işlevsel bir müttefik olarak kullanmak isteyen ABD, Öcalan’ı Türkiye’ye teslim edince Öcalan, açık ve net olarak bir strateji değişikliğine gitmiş, önce Leslie Lipson sonra Murray Bookchin gibi yazarlardan etkilendiğini belirterek ayrılıkçı ve federatif rejim beklentilerini terk ettiğini belirtmişti.

İşte İmralı, bu strateji değişikliğiyle birlikte, en kritik seçimlerde ve/veya halkoylamalarında İktidar’dan yana mesajlar yayımlamıştır.

2023 seçimlerini, Anayasa’ya aykırı adaylık ile ve zar zor kazanan Erdoğan/AKP iktidarı, 2024 yerel seçimlerinde ikinci partiliğe düşünce, iktidarını sürdürmek için Anayasa değişikliğine, Anayasa değişikliği için de Kürt oylarına muhtaç olmuştur.

İşte tam bu noktada Emperyalizmin, Ortadoğu Kürt Devleti’nin Suriye ayağını kurmak için, Türkiye’nin muhalefetini ortadan kaldırmak amacıyla PKK’yi bitirmek ve onu Suriye’ye nakletmek stratejisi devreye giriyor ve İktidar Öcalan’la, Anayasa değişikliği için anlaşıyor!

BÖYLECE “YENİ SÜREÇ”İN İKTİDAR AYAĞI DA ORTAYA ÇIKIYOR.

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Emperyalizmin Ortadoğu Kürt Devleti’nin Suriye parçasını da hayata geçirmek projesi ile İktidar’ın artık sona erdiği görülen ömrünü uzatmak için Anayasa değişikliği yapmak planı, ABD-Öcalan-Erdoğan arasındaki bir uzlaşma ile, şaşırtıcı bir biçimde, en şiddetli Kürt karşıtı olan Bahçeli’nin öncülüğünde devreye sokulmuş görünüyor.

PKK’nin YPG, PYD’ye nasıl dönüştürüleceğini, M. A. Güller’in 1 Mart 2025 tarihli, İktidar’ın Anayasa değişikliği planının nasıl tehlikeler içerdiğini ise Z. Kalkandelen’in 28 Şubat 2025 tarihli yazılarında görebilirsiniz.