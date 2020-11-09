Amerikan seçimleri ve sonrası

09 Kasım 2020 Pazartesi

Amerika’da 3 Kasım günü yapılan başkanlık seçimleri ancak dün sonuçlandı. Genel olarak yapılan tahminler gerçekleşti; Cumhuriyet Partili Donald Trump kaybetti ve Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden kazandı.

Biden, anketlerde yüzde on önde gösteriliyordu, ancak bunu tutturamadı. Çok az farkla ve hatta zorlukla seçimi kazandı. Tepkili seçmenin büyük bölümü posta yoluyla oy kullandı. Trump, posta yoluyla erken oy verme usulüne bu nedenlerle karşı çıkmıştı.

Başkanlık seçimleri ile birlikte Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin belirlenmesi ve 100 üyeli Senato’nun üçte birinin yenilenmesi seçimleri de yapıldı. Bu konuda ayrıntılı bilgi henüz ortaya çıkmış değildir.

Trump’ın seçimleri kaybetmesinde etkin olan birkaç noktayı belirtelim.

Trump, ABD’nin yerleşik başkanlık sistemine uyum sağlayamadı. Sert çıkışlar yaptı. Seçimlerin son haftasında Çin bankalarında hesaplarının olduğu ortaya çıktı. Seçimin son haftası, kritik eyalet olarak kabul edilen Pensilvanya’da bir mitingde konuşan bir önceki Başkan Obama, Trump’ı “davranışları güçlükle hoş görülen deli amca”ya benzetti.

Trump’ın “yorucu” olduğunu ve “normal bir başkan gibi davranmadığını” belirtti. “Çin’de gizli hesapları olan bir başkana ne denir” diye sordu.

Oy kullanan seçmenlerin önemli bir bölümü, sırf Trump başkan olmasın diye Biden’a oy verdi.

Seçimleri kazanan Joe Biden, Amerikan sistemine göre 20 Ocak 2021’de görevine başlayacak. Seçimlerden sonra araya 2 buçuk aylık bir süre konuluyor ki eski başkan toparlansın, yeni başkan da birlikte çalışacağı kişileri seçip planlarını yapabilsin.

Joe Biden, Ankara’yı tanıyan bir politikacıdır. Ankara’ya gelmiştir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşmeler yapmıştır.

Geçen aylarda Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tepki çeken Biden, Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizleri dolayısıyla da eleştirdi. ABD’de seçilen yeni başkan, göreve başlayacağı 2021 Ocak ayından itibaren yoğun olarak dış politika konularıyla ilgilenecektir.

Türk basını, ABD seçimlerine ciddi ilgi gösterdi. Bunu doğal karşılamalıyız.

Türkiye’nin ulusal çıkarları ile ABD’nin emperyal çıkarları çatışıyor. Örneğin, Doğu Akdeniz’deki petrol paylaşımı projesi, Kıbrıs, Irak ve İran konuları, başlı başına Suriye konusu ve orada ABD’nin para ve silah vererek desteklediği PKK/PYD unsurları, Akdeniz’e doğru uzatılmak istenen koridor, Libya ve S-400 konuları... Tüm bu yaşamsal konularda Türkiye ile ABD arasında çatışma vardır.

Biden, ABD’nin yerleşik kapitalist sisteminin temsilcisidir. Obama döneminin başkan yardımcısı olan Biden, deneyimli bir politikacıdır. Genel olarak Türkiye-ABD ilişkileri sert bir düzeyde seyrederken Erdoğan-Trump ilişkileri iyi gidiyordu. Şimdi yepyeni bir yönetimle karşı karşıya olacağız. Biden’ın başkanlığı, bütün dünya ve Türkiye için önemli olacaktır.