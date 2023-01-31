Demokrasi-hukuk ve 6’lı masa

31 Ocak 2023 Salı

Evrensel demokrasinin temeli hukuk devletidir. Hukukun temel ilkelerine bağlılık gerçek demokrasinin kök salmasını ve gelişmesini sağlar.

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ne yapılan en önemli itiraz, aslında evrensel hukuk ilkelerine uygun olmamasıdır.

Seçimlere giderken AKP anayasa ilkelerinden ayrılan bir tutum izledi.

Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını kesin olarak belirten anayasanın 101. maddesine aykırı hareket etmeye yöneldi.

2018’de kronometreyi sıfırladık gibi hukuka uymayan savlar ileriye sürüldü.

Evrensel hukuk sisteminde buna “hukukun arkadan dolanılması” adı verilir.

Muhalefet liderleri ilk aşamada, “İtiraz etsek konu Yüksek Seçim Kurulu’na gidecek. Oranın da vereceği karar bellidir” diyerek tereddüt ettiler.

Gazetemiz, anayasaya aykırılık, güncel bir siyasi konu ile bir noktada kesişince muhalefet liderlerinin anayasanın yanında yer almaları gerektiğini ısrarla belirtti. Çünkü demokratik bir toplumda, hukuka bağlı kalmak güncel siyasetten üstün tutulmalıdır.

Geçen hafta toplanan 6’lı masa liderleri bu konuda anayasal ilkeler için yılmadan mücadele kararı aldı. Bu karar, Millet İttifakı liderleri açısından siyasal tarihe olumlu bir gelişme olarak geçecektir.

Gazetemizin dünkü manşetinde belirtildiği gibi artık “Yeter! Söz hukukun”dur.

Millet İttifakı liderlerinin anayasaya bağlılık gösteren bu tutumu kamuoyunda olumlu karşılanıyor. Türk demokrasisi kişisel arzulara ve kişisel yararlara göre anayasayı çiğneyerek alınan kararlarla yürüyemez.

Bu konuda gösterilen gayretler saygın bir hukuk ve demokrasi mücadelesidir.

6’lı masayı oluşturan Millet İttifakı parti liderlerinin anayasayı dolanarak siyasi rant elde etmek isteyen AKP’ye karşı anayasa ilkelerinin yanında yer alması ve bu konuda ciddi hukuk mücadelesine girmesi son derece önemlidir.

6’lı masanın, titizlikle anayasa ve hukuku savunması, 14 Mayıs’tan sonra iktidara gelmeyi hedefleyen Millet İttifakı’nın hukuka bağlı kalacağının da güçlü bir göstergesi olmuştur.

Unutulmasın, hukuk herkese lazımdır.