Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Son Yazısı / Tüm Yazıları

Demokrasi-hukuk ve 6’lı masa

31 Ocak 2023 Salı

Evrensel demokrasinin temeli hukuk devletidir. Hukukun temel ilkelerine bağlılık gerçek demokrasinin kök salmasını ve gelişmesini sağlar.

 Dünyanın hiçbir yerinde olmayan “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ne yapılan en önemli itiraz, aslında evrensel hukuk ilkelerine uygun olmamasıdır.

 Seçimlere giderken AKP anayasa ilkelerinden ayrılan bir tutum izledi.

Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını kesin olarak belirten anayasanın 101. maddesine aykırı hareket etmeye yöneldi.

 2018’de kronometreyi sıfırladık gibi hukuka uymayan savlar ileriye sürüldü. 

Evrensel hukuk sisteminde buna “hukukun arkadan dolanılması” adı verilir.

 Muhalefet liderleri ilk aşamada, “İtiraz etsek konu Yüksek Seçim Kurulu’na gidecek. Oranın da vereceği karar bellidir” diyerek tereddüt ettiler.

 Gazetemiz, anayasaya aykırılık, güncel bir siyasi konu ile bir noktada kesişince muhalefet liderlerinin anayasanın yanında yer almaları gerektiğini ısrarla belirtti. Çünkü demokratik bir toplumda, hukuka bağlı kalmak güncel siyasetten üstün tutulmalıdır.

 Geçen hafta toplanan 6’lı masa liderleri bu konuda anayasal ilkeler için yılmadan mücadele kararı aldı. Bu karar, Millet İttifakı liderleri açısından siyasal tarihe olumlu bir gelişme olarak geçecektir.

 Gazetemizin dünkü manşetinde belirtildiği gibi artık “Yeter! Söz hukukun”dur.

 Millet İttifakı liderlerinin anayasaya bağlılık gösteren bu tutumu kamuoyunda olumlu karşılanıyor. Türk demokrasisi kişisel arzulara ve kişisel yararlara göre anayasayı çiğneyerek alınan kararlarla yürüyemez.

 Bu konuda gösterilen gayretler saygın bir hukuk ve demokrasi mücadelesidir.

 6’lı masayı oluşturan Millet İttifakı parti liderlerinin anayasayı dolanarak siyasi rant elde etmek isteyen AKP’ye karşı anayasa ilkelerinin yanında yer alması ve bu konuda ciddi hukuk mücadelesine girmesi son derece önemlidir.

 6’lı masanın, titizlikle anayasa ve hukuku savunması, 14 Mayıs’tan sonra iktidara gelmeyi hedefleyen Millet İttifakı’nın hukuka bağlı kalacağının da güçlü bir göstergesi olmuştur.

 Unutulmasın, hukuk herkese lazımdır.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Demokrasi-hukuk ve 6’lı masa 31 Ocak 2023
Hukuk mu güncel siyaset mi? 25 Ocak 2023
Türkiye-ABD ilişkileri 21 Ocak 2023

Günün Köşe Yazıları

Cumhuriyet Dosyaları
Cumhuriyet Dosyaları Amaç Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Demokrasi-hukuk ve 6’lı masa
Emre Kongar
Emre Kongar ‘Mutabakat metni’: Umut ve belirsizlikler
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bir istifanın anatomisi
Ali Sirmen
Ali Sirmen Doğrusu buydu
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Yeni bir Türkiye’ye giriş, derin nefes alın
Olaylar Ve Görüşler
Seçimlere müdahale - Ahmet Süha UMAR
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Düğüne gider gibi...
Şükran Soner
Şükran Soner Milletin ittifakı
Murat Ağırel
Murat Ağırel Vatandaşlık oyununda ikinci perde
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Araştırmacı ve şeflerin talepleri
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel Ophelia psikolojik şiddet mağdurudur

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler