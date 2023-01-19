Halk ‘Yeter’ Diyecek...

19 Ocak 2023 Perşembe

Erdoğan, 1950’de DP’nin kullandığı “Yeter söz milletindir” sloganından medet ummaktadır. Buna uyarak “Yeter, söz de karar da milletindir” sloganına sarıldıklarını belirtiyor.

Son 20 yıldır iktidarda olan AKP, Millet Meclisi’nin yasama ve egemenlik yetkilerini elinden almıştır. Meclis, Erdoğan’ın kararlarını uygulayan bir araç durumuna getirilmiştir.

Demokrasinin temeli olan “kuvvetler ayrılığı” ilkesi terk edilmiş, her kararı tek kişinin verdiği, tek kişinin egemen olduğu “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ne geçilmiştir. Böyle “ucube” bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yoktur.

Halk önümüzdeki seçimlerde, bu vesayet sistemini, bu tek adam modelini reddedecektir.

Halkımız bu ucube sisteme, kuvvetlerin bir elde toplanmasına “Yeter” diyecektir. Evet, halkımız Erdoğan’a “Artık yeter” diyecektir.

1950 seçimleri, Türkiye’de ilk kez yargıç denetiminde, dürüst ve hukuka bağlı olarak yapılan seçimdir. Bütün dünya bu seçimlerin dürüstlüğünü kabul ediyor.

Adil, tüm partilere eşit olan 1950 seçim yasası, Meclis’te CHP ve DP’nin müşterek çalışması sonunda oluştu. DP Grup Sözcüsü Adnan Menderes, dürüst ve adil seçim yasasının kabul edildiği celsede CHP ve Cumhurbaşkanı İnönü’ye bu seçim yasası nedeniyle teşekkür etti.

Ancak çoğunluk sisteminin kabul edilmiş olması 1950 seçim yasasının hatalı yanıdır.

Buna göre, bir ilde oyların yüzde 51’ini alan parti tüm milletvekillerini kazanıyor, yüzde 49’da kalan parti bir tane bile milletvekili çıkaramıyordu. CHP seçimde çoğunluk sistemini kabul ederek iktidarını devam ettireceğini düşünmüştü.

Bu görüş yanlıştı ve CHP iktidarı kaybetti. Rakamlar çok çarpıcıdır. 1950 seçimlerinde CHP yüzde 39.6 oyla sadece 69 sandalye alırken DP yüzde 55.2 oyla 416 sandalyeye sahip olmuştur. Bu adaletsiz durum, seçim yasasının çoğunluk sistemini kabul etmesinden doğuyordu.

AKP ve Cumhur İttifakı, önümüzdeki seçimlere kazanma düşüncesiyle girmektedir. “Çok iş yaptık, millet bizi tekrar iktidar yapacaktır” diyorlar. Ancak 1950’de CHP’nin karşılaştığı durumla karşılaşabilir. Bu koşullarda halk, Cumhur İttifakı’nı iktidardan oylarıyla indirebilir.

1950 seçiminde halkın tercih etmesi gereken konu, tek parti, çok parti sistemiydi. Halk tek partili sistem yerine çok partili demokratik sistemi seçti. 2023 Mayıs ayında halkın önünde, “tek adam” ya da “çoğulcu parlamenter sistem” tercihi vardır.

Halkın tüm gücün ve egemenliğin tek elde toplandığı tek adam sistemini terk edip, çoğulcu demokratik parlamenter sistemi tercih etme olasılığı yüksektir. Tüm yetkilerin tek adamda toplandığı “Erdoğanizm” yerine, Millet Meclisi’nin egemen olduğu, çoğunlukçu parlamenter sisteme geçişin önü açıktır. Halkın tek adam sistemine “Yeter söz milletindir” demesi toplumun özgürlük ve demokrasiye olan inancının göstergesi olacaktır.