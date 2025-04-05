Yabancı federasyon

05 Nisan 2025 Cumartesi

Beşiktaş için belki de sezonun en önemli maçıydı. Nitekim karşılaşmaya en iyi oyunuyla başladı Siyah-Beyazlılar. Öne de geçti. Ama hakemin 2 kararıyla her şey tersine döndü; Göztepelinin topa hâkim olması kuşkulu pozisyonda büyük bir iştahla Beşiktaşlıya kırmızı kartını çekti, sonra da Beşiktaş lehine net bir penaltıyı vermedi. Aslında bu güzel futbola da bir darbeydi.

Baştan söyleyeyim, bizim hakemlere güvenim bundan böyle SIFIR. Artık maçlar saha dışından yönetiliyor çünkü. Hakemler de sahaya kafalarında bu tür hesaplarla çıkıyor. Şunu yaparsam maç alır mıyım ya da hakemliğim biter mi? Dertleri bu.

Diyeceksiniz ki maçın VAR hakemi yabancıydı, o niye penaltıyı göremedi? Tamam da yabancı VAR’ı TFF getiriyor, parasını ödüyor. Adam da odada oturuyor, sonra çekip gidiyor. Adı üstünde yabancı; burada kimseye karşı sorumlu değil. Yerli hakemi en azından değerlendirme şansınız, gerektiğinde görev vermeme şansınız var. Tabii hakkaniyetle değerlendirilecekse.

O zaman geliyoruz TFF’ye ve futbolun yapılandırılmasına. Değerlendirecek kurumlar ne kadar sağlıklı ve güvenilir ki hakemler güvenilir olsun. Futbolu güzelleştirmek, hakkıyla kazanmak niye bu kadar zor oluyor bu ülkede? Niye düşman yaratarak, nefret üreterek yönetme anlayışı futbola da çöreklenmiş? Hakkını arayana bir ceza daha neden kesiyorsunuz? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın haklı çıkışı neden cezalandırılıyor mesela? Çünkü eyyamcılığın başını TFF ve kurumları çekiyor. İyi futbol, adil oyun gibi dertleri yok. Duruma göre karar değiştiriyorlar. Duruma göre ligi ve kupayı dizayn ediyorlar. Duruma ve formaya göre bir aldıkları kararı sonra değiştirmeleri bundan. Hakkaniyet isteyenleri ellerindeki yetkilerle cezalandırıyorlar. Adalı’nın açıklamaları ile Göztepe maçında olanlar arasında bağ kuranlar hiç de az değil.

Aslında şu “yabancı hakem gelsin mi gelmesin mi” tartışması, sorunu ekseninden kaydırdı. Sorun bu değildi oysa ki. Bakın 5 büyük ligde federasyonları ve ligleri böyle amatör iş insanları mı yoksa liyakat sahibi profesyoneller mi yönetiyor? 5 büyük ligde hakemler emir kulu mu yoksa mali ve idari olarak bağımsız kurumlarda örgütlü mü? Aslında yabancı hakemden çok yabancıların bu kurumlarına ihtiyacımız var bizim.

Son bir not: Trabzonspor-Göztepe yarı finalinde hakem yönetimine dikkat!