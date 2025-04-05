Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

05 Nisan 2025 Cumartesi

Haddinizi bilin haddinizi. Muhalefet partisinin ve yandaşlarının boykot yapmak haddine mi düşmüş?

Boykot yapılacaksa en âlâsını iktidarımız yapıyor zaten. Hem öyle sizin yaptığınız gibi bir günlük boykot da değil, iktidarda olduğu sürece bitmeyecek bir boykot.

İlk boykotu muhalif gazetelere başlattı. Kamu kurumlarına alınan takım gazetelerden gazetemiz Cumhuriyet başta olmak üzere tüm muhalif yayın organlarını çıkardı. Kamuya ait bankalardan tutun da tüm şirketlerin reklamlarından mahrum bıraktı. Dile kolay 2002’den başlayan boykot bugüne kadar sürüp gitti. Tam 23 yıldır tek bir kamu reklamı gelmedi muhalif yayın organlarına. Yandaş medyaya ise kamu reklamları oluk oluk akıtıldı. İktidarın kendilerine ceza kesmesinden korkan özel sektör de istemese de bu boykot kararına katılmak zorunda kaldı.

Bitmedi. THY uçaklarında yolculara dağıtılan gazeteler arasından da çıkarıldı muhalif gazeteler.

Deniz otobüslerinde yolcuların, iktidar borazanı televizyonların yayını dışında başka kanalları izlemesi imkânsız. Sizin adınıza iktidar karar vermiş hangi kanalı izleyeceğinize.

AKP’nin oy deposu olan yoksullara dağıtılan yardım kolileri ve ramazandaki iftar çadırları var ya hani. Hah! İşte o koliler iktidar süresince Torunlar ve Kiler Holding’ten alındı. Daha ucuza bile satsalar diğer dev marketlerden bir kez bile koli almadılar. Sonra o holdingler kupon arazilere AKP’li belediyelerin imar kıyağı sayesinde dev rezidanslar dikti.

Cumhurbaşkanının seyahatlerinde muhalif medyaya boykot uygulandı. Ellerinde soruları yazılı verebilecekleri yandaş medya mensupları çağrıldı.

İBB AKP’de iken tüm kamu kuruluşları Hamidiye suyu kullanırken belediyeyi kaybettiklerinde Hamidiye su boykota uğradı.

Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim seminerleri için daha fahiş fiyat vermesine karşın AKP yandaşlarının sahibi olduğu otelleri seçti.

Kamu ihalelere yandaş şirketler davet edildi ve aralarında paylaştırıldı.

CHP’nin ve gençliğin yaptığı boykot çağrılarına iktidar kızmakta kendine göre haklı. Demek istiyoruz ki “Boykot yapmak gerekiyorsa biz yapıyoruz zaten. İktidara gelince siz de boykotunuzu yaparsınız.”

BOYKOT İÇİN TEŞEKKÜR ETMELİLER

Aslında iktidar kanadının boykot kampanyası için CHP’ye şükran duyması lazım. Zira boykot kampanyası ile talep enflasyonunu bir nebze de olsa önlemiş oluyorlar.

Anımsarsanız, asgari ücrete on bin lira zam istendiği günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, şöyle demişti:

“Asgari ücrete on bin lira zam yapsak hepsini harcar ve enflasyonu patlatırlar. Yüksek zam geçici bir mutluluk sağlar.”

Elitaş’ın bu görüşünden hareketle boykot kampanyası aslında iyi bir şey. Vatandaş para harcamıyor ve dolayısıyla da talep enflasyonu engellenmiş oluyor. Daha ne?

HİLAL KAPLAN’IN HAYSİYETİ OLSAYDI

Boykot çağrısına destek verdiği için TRT’de oynadığı diziden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat için Pelikanların kraliçesi Hilal Kaplan şöyle demiş:

“Biraz haysiyeti olan kendi istifa edip giderdi.”

Tabii ya... TRT dediğin AKP’liler tarafından kurulmuş ve sadece onların finansmanıyla ayakta kalan bir şirket. Muhaliflerin orada çalışması olacak iş mi?

Hilal Hanım, TRT babanın çiftliği değil. Tarafsız olması gereken bir devlet kurumu. Asıl sizde azıcık haysiyet olsaydı gazetedeki köşenizde alenen hükümeti yıkayıp yağlayan yazılar yazan biri olarak TRT Yönetim Kurulu teklifi geldiğinde reddederdiniz.