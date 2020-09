Kadınlara selam

12 Eylül 2020 Cumartesi

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur...” diyen Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınların eşitliği yolunda büyük adımlar atıldı.

1926’da, Türk Medeni Kanunu ile tekeşlilik ile kadınlara boşanma, velayet ve mallarına tasarruf hakkı getirildi. 1934’te Kadınlara Milletvekili Seçme, Seçilme Hakkı veren yasanın çıktığı gün olan 5 Aralık, Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1935’te ilk kez 17 kadın milletvekili seçildi.

İstanbul Sözleşmesi

Yıllar boyunca süren kadın mücadelesinin bir adımı da 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan, 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, insan hakları ihlalini engellemek, daha fazla eşitlik sağlamak için bir çağrı olan İstanbul Sözleşmesi’dir.

Şiddete sıfır hoşgörü gösterilmesini, ev içi (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik) şiddet, taciz amaçlı takip, tecavüz, cinsel şiddet ve taciz, zorla evlendirme, kadınların sünnet edilmesi, kısırlaştırma ve kürtaja zorlamaya cezalar öngören, toplumdaki önyargılara karşı bireylerin vicdanlarını, düşüncelerini değiştirmeyi amaçlayan sözleşme ne yazık ki gereğince uygulanmadığı gibi kaldırılması önerilirken kadın cinayetleri, kadına şiddet, taciz sürüyor ve bunların üstü örtülmeye çalışılıyor.

İki kitap

Eduardo Galeano, Kadınlar’da (Çev. Süleyman Doğru, Sel Yayın), dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli zamanlardan, her yaştan, her sınıftan, eylemleriyle, konuşarak, susarak tarihin akışını değiştiren, engizisyonlara, kiliselere, sömürgecilere, faşizme, diktatörlüklere direnen, dans eden, seven, sevişen, ağlayan, gülen kadını yazıyor.

Kadınların En Güzel Tarihi’nde (Çev. Yonca Aşçı Dalar, İş Bankası) Sylviane Agacinski-Françoise Heritier-Nicole Bacharan-Michelle Perrot adlı dört sıra dışı kadın, çocukluk, ergenlik, olgunluk, yaşlılık yıllarında tabuları yıkmalarını, yüzyıllardır kadınların, krallar, din adamları, babalar ve kocalar tarafından dayatılan toplumsal, ahlaki, cinsel baskılara karşı kadınların büyük yürüyüşünü anlatıyor.

Unutulmayan Kadınlar

Everest Yayınları’nın Unutulmayan Kadınlar dizisindeki kitaplar kutlanası bir çaba:

Frida Kahlo-Aşk ve Acı, Bir Kadın: Camille Claudel, Sevgi Soysal: Yaşasaydı Âşık Olurdum, Isadora Duncan: Dansın Tanrıçası, Sarah Bernhardt: Altın Ses, Anais Nin: Maskeli ve Çıplak, Mata Hari, Milena-Kafka’nın Kadını, Martha Freud: Dâhinin Karısı, Virginia Woolf-Yaşam Bir Rüyadır Uyanmak Öldürür, Patricia Highsmith: Güzel Gölge, Rosa Luxemburg, Margaret Atwood-Kırmızı Pabuçlar, Deli Kızın Aşk Şarkısı: Syvia Plath.

Cumhuriyet gazetemizin kadınlarına selam

Ülkemizdeki yaşamın her alanında savaşım veren kadınları başka yazılara bırakarak Cumhuriyet gazetemizin kadın gazetecilerini ve yazarlarını selamlıyorum:

Ayça Bilgin Demir, Ayça Han, Ayla Atamer Törün, Ayşe Emel Mesçi, Ayşegül Yüksel, Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu, Deniz Yavaşoğulları, Dikmen Gürün, Dilan Karamanoğlu, Ebru Kılıçoğlu, Ece Kurtuluş, Ece Piroğlu, Elçin Poyrazlar, Elif Tokbay, Emine Bilget, Evin İlyasoğlu, Figen Atalay, Gamze Akdemir, Gülengül Altınsay, Hatice Uzun, Hazal Ocak, Hilal Köse, Işıl Özgentürk, İpek Özbey, Jale Özgentürk, Lalehan Utkan, Leyla Kılıç, Meriç Velidedeoğlu, Merve Saatçi, Mine Esen, Mine G. Kırıkkanat, Mine Söğüt, Miyase İlknur, Münevver Oskay, Olcay Büyüktaş, Özge Mumcu Aybars, Özlem Yüzak, Öznur Oğraş Çolak, Rüya Özalkan, Sedef Erken, Seyhan Avşar, Serpil Ünay, Sevda Fidan, Sibel Bahçetepe, Şehriban Kıraç, Şükran İşçan, Şükran Soner, Tuğba Özer, Yazgülü Aldoğan, Zehra Özdilek, Zeynep Oral, Zülal Kalkandelen...