Kaygı ve umut
Baskıcı düzenlerin virüsü fırsat bilerek egemenliklerini
pekiştirdiği, zulümlerini artırdığı dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde
insanların daha da bunaltılması,
yazık ki yaşamın temel bir gerçekliği oldu.
Bu ince ayarların
yapıldığı gerçeklikte kaygılanmak, hüzünlenmek, korkmak, öfkelenmek her duyarlı
insanın hakkı.
Yazgülü Aldoğan, Cumhuriyet’teki 6 Ağustos günlü
yazısında, Endişe duyuyorum, endişe
duyuyorlar! çığlığıyla ve verdiği örneklerle bu gerçekliğe ne güzel parmak
bastı.
‘Cumhuriyet’imize
teşekkür
Virüsün ve her alanda yaşananların bunalttığı yaz
sıcaklarında serinlemenin, yalnızlığı, kaygıyı, korkuyu aşmanın, her şeye
karşın umudu çoğaltmanın bir yolunun da okumak olduğunu bilmek güzeldir.
Gazeteleri okuyorum (yazık ki yazılı basın da zor günler
geçiriyor), duyarlı insanların elinde Sözcü’yü,
BirGün’ü, Korkusuz’u, Evrensel’i, Yeni Çağ’ı ve en çok Cumhuriyet’i gördükçe seviniyorum.
Cumhuriyet,
tarihinden aldığı insanlaşma arayışı mirasını her baskıya karşın dirençle
sürdürüyor. Duyarlı insanların kaygılarını aşmasına katkı olan, duyarsızların
kafasına kuşkular, sorular sokan, gazeteciliğin
anlamını dünyaya gösteren gazetemize teşekkür etmek, duyarlı insanların
görevi.
Bilgiyi ve gerçeği arama, bulma, aktarma susuzluğu içinde
haber yağdıran genç muhabirler; yorumları ve saptamalarıyla usta ya da
köşelerinin hakkını veren genç yazarlar, eklerden yazı dizilerine gündeme
getirdiği arayışlara, gerçekleştirdiği söyleşilere kadar dolu dolu, gerçeklerle
örtüşen bir gazete sunan Cumhuriyet’imizin
Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya
başta olmak üzere tüm yönetici ve emek verenleri; şükran size!..
Cehaletin İktidarı
Bugünlerde okuduğum, Demokrat Parti’nin Türkiye’yi şeriat
felaketine sürükleyen politikalarına karşı “Bu
ülkede artık anayasa hukuku öğretimi yapılamaz!” diyerek AÜ Hukuk
Fakültesi’ndeki derslerini kesen, şeriata karşı ve kadınların eşitliği
konusundaki bilgilendirmeleriyle öne çıkan, 2010’da yitirdiğimiz Prof. Dr. İlhan Arsel’in Cehaletin İktidarı yapıtı (der. Arzu Toker, Kaynak Yayın) bugün yazılmış gibi.
Muazzez İlmiye Çığ’ın
önsözüyle sunulan kitaptaki 1970’lerden beri yazılan makaleler, kültürümüze Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Aydın ve
“Aydın”, Şeriat İnsan ve Akıl, Şeriat ve Kadın gibi yapıtlar armağan eden
bir aydının gerçekleri saptayan, bilgilendiren, uyaran bir çığlığı…
Don Camillo’nun Küçük
Dünyası
Don Camilllo,
1984’te en büyük gülmece ödülü Altın
Palmiye’yi alan Giovanni Guareschi’nin
Don Camillo ve Şeytan, Don Camillo Çıkmazda,
Don Camillo Moskova’da, Don Camillo Hayırsız Oğul gibi birçok dile çevrilip
satış rekorları kıran, filmlere çekilen politik gülmece yapıtlarının kahramanı,
hazırcevap bir kasaba papazıdır.
Dizinin ilk kitabı olan, çok sevdiğim Don Camillo’nun Küçük Dünyası (çev. Müge Çevikoğlu, Bilgi Yayın) için yazar şöyle diyor:
“Eğer Don Camillo
yüzünden bana kırılan rahipler olursa, kafamda bir şamdan kırabilir; Peppone
yüzünden bana kırılan komünistler olursa, sırtımda bir sopa paralayabilir. Ama
İsa’nın konuşmaları yüzünden bana kırılan olursa, yapacak hiçbir şey yok; çünkü
hikâyelerimde konuşan Hz. İsa değil, benim aklımdaki İsa’dır. Yani benim
vicdanımdır.”
Bir Yılmaz Uçar vardı
İstanbul Düşü, Ağlayan Bebek, Artçı Sarsıntılar, Kanadı Kırık, Yıkım, Galata Köprüsü’ndeki Kamyon adlı öykü, Umut (şiir), Sözü Dudaktan (söyleşi) kitaplarında, Garip Ozan adlı güncesinde, Orhan Kemal biçeminde emekçi insanları anlatan, emekçi, genç yazar kardeşim Yılmaz Uçar’ın (d. 1965) 5 Ağustos’taki ölüm haberiyle sarsıldım.
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