Orhan Bursalı
Orhan Bursalı obursali@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘Cunta’

07 Nisan 2025 Pazartesi

Olağanüstü kongre beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Özel’in parti meclisi için sunduğu anahtar listesine dışarıdan giren olacak mı, henüz belli değildi ama delegelerin listede birkaç muhalifi görmek istemesi her zaman beklenen bir olaydır. CHP için iyi de olur.

Bunları okuyorsunuz.

Özgür Özel’in cumhurbaşkanına “cunta lideri” olarak tanımlamasına AKP’liler baştan sona itiraz ettiler ve CHP’ye ağır suçlamalar yönelttiler.

Cunta lafından alınması iktidar mensuplarının, anlaşılır. Demokrasicilik oyununu bozan bir niteleme.

HER ŞEY KÖR GÖZÜM PARMAĞINA İKEN...

Fakat iktidar mensupları, Ekrem Bey’e yönelttikleri içi boş suçlamaları, davaları, üstelik Silivri hapishanesine tıkmalarını ve CHP’ye kayyum atama girişimlerini, milletin ve dünyanın, CHP iktidarını ve Ekrem Bey’in cumhurbaşkanlığını engelleme girişimleri olarak görmesinden hiç mi alınmıyorlar, gocunmuyorlar...

Hayır. Bazı AKP’lilerin bile iktidarın siyasi militan hukukunu ve yargısını oluşturduğu konusundaki açıklamaları ve yargı üzerindeki denetimleri ve bugüne kadar muhaliflere karşı uygulamaları kör gözüm parmağına kadar apaçık, ayan beyan ortadayken...

ZENGİNLEYEN SINIF, YOKSULLAŞAN MİLYORLAR

Adalet Bakanlığı’na getirdiklerinin hepsi çok iyi seçme... Görevlerinin ne olduğunun her zaman ve hem de en yüksek düzeyde bilincindeler. Kendilerine talimat verilmesine gerek yok, gerekeni hemen yapıyorlar.

AKP’li milletvekilleri bürokratları emir kulları, ortalıkta oynanan oyun konusunda tabii ki sus pus olacaklar.

Çünkü işleri, maaşları, keyifleri her şeyleri tıkırında.

İhaleler akıyor. Zenginlikler paylaşılıyor. Hazine her zaman bu yöntemle hortumlanmıştır, sonuçta ekonomi çökmüş ve millet yoksullaşmıştır.

Türkiye tarihinin en büyük çöküşünü ve yoksullaşmasını bu dönemde yaşıyoruz.

AKP’nin yarattığı kendi orta sınıfı, milleti yoksullaştıran politikalar sayesindedir... Bu sınıf AKP’nin yüzde 25-30 arası oy almasını sağlamaktadır.

EKONOMİYE İKİNCİ DARBEYİ BİLMİYOR MUYDUNUZ

Bu bağlamda şu soru önem kazanıyor: Muhalefeti parçalayıp yok etme ve İmamoğlu ve arkadaşlarını üstelik tutuklamak siyasi kararlarınızın, ekonomiye yeniden büyük bir darbe vuracağını bilmiyor muydunuz?

Biliyordunuz. Ama ekonomi umurunuzda olmadı.

Esas olan dağınık, parçalanmış, cumhurbaşkanı adayının seçimlere girmesi engellenmiş bir muhalefet, milletin yoksullaşmasından daha önemlidir.

İleri başka cumhurbaşkanı adaylarına da ne gibi komplolar kurulacağının tartışıldığı bir ortam yaratıldıysa, tüm bütünsel bir Türkiye fotoğrafı, ülkede sandık demokrasisinin bile ortadan kalktığının göstergeleri olarak kabul ediliyor artık.

***

Tüm göstergeler, millete rağmen, mutlaka iktidarda kalmak isteği ve politikalarının, önümüzdeki iki yıl boyunca, daha kötü günler beklendiğine işaret ediyor.

Tabii, milletin iktidara erken seçimi kabul ettirme olasılığı, bu kötü bekleyişlere son verebilir ve ülkenin önü açılır.

Cunta lafına alınacağınıza, yarattığınız tabloyu inceleyin ve siz kendiniz karar verin: Yahu biz Özgür Özel’in söylediği gibi gerçekten bir cunta mı olduk?

Ve buna paralel, “Millet bizi değiştirmek istiyor ama iktidara yapıştık” yahu biz topal ördek mi olduk?


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