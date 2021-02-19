En İyi Gökmen Kim Olur?

19 Şubat 2021 Cuma

Bugün salı günlü gazete ve internet sitelerinden bazı alıntıları aktaralım!

Sözcü: “PKK’nın katliamı için hâlâ ‘teyit’ arayan ABD’ye sesleniyoruz. Ey Amerika! Silahla beslediğin PKK’ya sor. Hainleri yıllardır silahlandıran ABD’nin ‘Eğer bu saldırıdan, PKK’nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız’ açıklaması bardağı taşırdı.”

Sözcü: “Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz, nerelerdeydiniz?”

***

Cumhuriyet: “Kılıçdaroğlu’ndan Gara değerlendirmesi. Devlet yıllarca neden bekledi?”

Cumhuriyet: “Erdoğan: Çok uğraştık, kurtaralım istedik...”

***

Sözcü - Saygı Öztürk: “CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a 1 Aralık 2016’da sordu: “Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin, terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Cevap yok. 6 Temmuz 2017’de sordu, cevap yok.

22 Eylül 2017’de bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye sordu, onlardan da cevap gelmedi. 13 Şubat 2018’de yine Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Yine cevap yok. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 22 Ekim 2018’de sordu. Akar, ‘Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir’ demekle yetindi.

Murat Bakan, cevap alabilmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, ‘Aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtarılamamış, neden ailelerine kavuşamamışlardır?’ dedi. Önergesini 10 Şubat 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.”

***

Korkusuz Sitesi - Ümit Zileli: “Gündemin üzerine örtülen şal: Ay Dede! O da ne; sosyal medya coşmuş, insanlar şen şakrak, bir mutluluk, bir sevinç, apışıp kaldım...

Ay’a gidiyormuşuz!... Ben de coştum doğal olarak; yüzümde güller açtı desem yeridir... AKP’li Cumhurbaşkanı tarih bile vermiş; 2023’te Ay’ı fethediyormuşuz!

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, 2005 yılında (astronot sözcüğüne) kurumun önerdiği sözcüğü açıklamış: -Gökmen!

(...)Sevincimizin kursağımızda kaldığı o kadar çok örnek vardı ki! İzninizle özetleyeyim...

Mesela, 2008’de yerli savaş uçağımız gökleri fethedecekti... 2009’da ilk milli roketimiz uzaya fırlatılacaktı, o kadar hızlı geldi geçti ki ne olduğunu bile anlayamadık!

2011’e geldiğimizde ise bu kez iktidar ve yandaş medya yeri göğü inletti; o zamanki kampanya ‘Gökyüzünü fethedecek tamamen Türk üretimi uçak’ projesiydi... Gazetelerde çizimler yayımlanıyor, TV’lerde göz alıcı maketler gösterilip üzerine programlar yapılıyordu... Her şey hazırdı, üretime geçiliyordu, geçilmişti, en kısa zamanda semalarda uçacaktı falan derken, seçimler geçti, elimizde şahane çizimler, harika maketlerle kalakaldık!

Aradan 4 yıl geçti, bu kez üretimine başlanan tamamen yerli ve milli yolcu uçağımızın 2019’da yolcu taşımaya başlayacağı, 2020’den itibaren de dünyaya ihraç edileceği ilan edildi; çok sevindik tabii ancak bir türlü görmek kısmet olmadı!

(...) Bir ara ‘Uçak gemisi’ projesi de ortaya atılmıştı eğer yanılmıyorsam, resimleri, çizimleri bile yandaş medyada göklere çıkarılmıştı; sonra bi baktık tedavülden kaldırıldı. İyi de oldu çünkü ahali pek yememişti!

2018 yılında iktidar ‘Altay tankı’ müjdesini patlattı; son teknoloji, yüzde yüz Türk yapımı tank, en geç o yılın sonunda ya da 2020 başında seri olarak üretilmeye başlanacaktı... 2021’e geldiğimizde tankın esamisi bile okunmuyordu ama TSK’ya ait Tank Palet Fabrikası, Katar ortaklığına devredilmişti bile!..

Hemen sonrasında, elektrikle çalışan ‘TOGG’ araba projesi geldi. Çizimleri İtalya’dan, motoru Almanya’dan, pilleri Avrupa ya da Japonya’dan gayet yerli ve milli bu araba da şaşaalı bir şekilde tanıtıldı, bir sürü işadamının katıldığı bir ortaklık oluşturuldu. Sonrası bilinmiyor! Ortaklıktan istifalar filan oldu yanılmıyorsam, akıbeti meçhul!

(...) Ama Ay projesi, hepsine rahmet okuttu, yıktı geçti!... Şimdi gelelim ‘Ay’a gidiyoruz’ kampanyası sırasında Türkiye’de yaşananlara...

Öncelikli maksat, iktidarın fena halde sinirlendiği Boğaziçi direnişini gözlerden ırak tutmanın, gündemden düşürmenin yolunu açmaktı! Tabii, bir de açlık ve yoksulluk görüntülerini geri plana itmek!

(...) Bunun için Mars’a hatta Jüpiter’e bile gidebilirlerdi; ancak ‘fazla uçmayalım’ diye düşündüler zannımca!...”

***

Bu yazıyı okuyunca aklıma bir fikir geldi... Uzay gemisi ile Ay’a gidecek “gökmen” aranıyormuş. Kim mi? Bence en iyi “gökmen”... AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan başka “gökmen” olur mu? Her gün zaten uçuyor! “Gökmen” olarak uçar, sonra dönmez ve Ay’a yerleşir... İnşallah...