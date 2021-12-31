Kâğıda zam üstüne zam… Ama!

31 Aralık 2021 Cuma

Kâğıda zamlar konusunda, İnternette ilginç iletiler dolaşıyor! Bazı örnekler:

* “Kâğıda gelen zammı, kitaba gelince değil de tuvalet kâğıdına gelince anlayanın, dünyaya neresinden baktığını gösterir!”

* “Artan tuvalet kâğıdı fiyatlarından kurtulmak için en yakın AVM’ye gidin! Hem ücretsiz tuvaleti kullanma fırsatından yararlanırsınız hem de küçük bir gezintiye çıkmış olursunuz…”

*“Bütün ülkeler, birimi olan paralarını basıyorlar. Kâğıt fiyatı arttığı için Merkez Bankası, artık iyi ki 1 TL basmıyor. Bassaydı, herhalde tuvalet kâğıdı yerine kullanılırdı!”

Tuvalet kâğıdı kuyumcuda.

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Tuvalet kâğıdı fiyatına göz atalım:

Toptan temizlik ürünleri satan İsa Tunç, “Önceden üç katlı 32’li tuvalet kâğıdı bize 60 TL’den gelirdi… Şimdi bize geliş fiyatı 112 TL. Satış fiyatımız KDV dahil 151TL oldu!” diyor…

Anlaşılan Hazine de bu artıştan daha fazla vergi kazanıyor!

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Türkiye, 1936’dan 2005’e kadar kâğıt üreten SEKA Fabrikası’nın özelleştirilmesinden sonra, yalnızca birinci hamur kitap kâğıdı üretimiyle pazarın ancak yüzde 3’ünü karşılayabiliyor. Türkiye, kâğıt hammaddesinin ara ürünü olan “selülozda”, yüzde 100 dışa bağımlı halde!

Türkiye’deki kâğıt fabrikalarından “Mopak’ın sahibi” Mehmet Ali Malay, “yılda yaklaşık 1.5 milyon ton selüloz ithal edildiğine” dikkati çekiyor.

Yaklaşık olarak yılda 3 milyar dolarlık selüloz ithal ediliyor.

1 Dolar

“Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB)” Başkan Yardımcısı Bülent Aymen şöyle diyor:

“Selüloz üreten SEKA’nın özelleştirilmesi, arazi bedeline satılması, sektörü dışa bağımlı hale getirdi. Açıktan kurtulmak istiyorsak yerli ara mamul ve hammaddenin üretilmesi lazım…”

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“İmge Kitabevi Yayınları Sahibi” Refik Tabakçı, “Dövizdeki aşırı yükseliş nedeniyle kâğıt maliyetinin üçe katlandığını” söyledikten sonra şu bilgileri verdi:

“Yayınevleri kitap basamaz hale geldiler. Kitap fiyatlarında artış yapmamak için üretimi durdurduk… Sırada bekleyen çok sayıda kitap var. Yazar ve çevirmenlerle gerilim yaşanıyor. Geçimini buradan sağlayanlar, maddi kayba girdi. Yayınevi emekçileri büyük bedel ödüyor!”

“Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı” Kenan Kocatürk,“Yüzde 70 kur artışının olduğu koşulda, kâğıt fiyatında yüzde 200’e yakın artış yaşandı! Kâğıtta KDV sıfırlanmalı” dedi…

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“Bilgin Kültür Sanat Yayınları Sahibi” Şükrü Devrez, “Kuşe kâğıdın fiyatı, kur artmadan önce tonu 800 Avro civarındeyken 1400 Avro civarına çıktı… Kur 12 liraya kadar düştü, fakat kâğıt fiyatında değişiklik yok!” diyor.

“Arkadaş Yayıncılık Yöneticisi” Zeynep Kopuzlu Taşdemir, sorunu şu çizelgeyle değerlendirdi:

“Kurun en yüksek olduğu durumdaki artış en üstte gösterildi. İkinci satırda (dolar 7.37 ve Avro 9.05 daha düşükken)… Son iki satırda, yılın ilk yarısı ile son dönemdeki kitap kâğıt fiyatları yer alıyor:

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Bir dergi sahibi arkadaştan aldığım yanıt, özetle şöyle:

“Kâğıt sıkıntısı 2018 yılı ağustos ayında başladı. Birkaç ay önce 3.73’lerde olan dolar 6.87’lere çıkmıştı. 2020’de 5.85 TL (en düşük) - 8.47 TL (en yüksek) arasındaydı ve birçok yayınevi kapısını kapattı. (Çünkü kâğıtçılar, kâğıt fiyatını ‘Avro 9.50 TL’de’ sabitlemişlerdi.)

2021’de, dolar 6.91’den 17.50’ye çıktı, Avro 19’u geçti. Kâğıdı Almanya’dan ithal eden bir firmadan alıyorum. Yıllardır kâğıt aldığım firma, Avro 8.38 TL’den 11.26’ya çıktığında (Kasım 2021) telefonlarımı açmadı. Bir ay boyunca, günde on kez kâğıt alabilmek için aradım. Satışı durdurup dövizin daha da yükselmesini beklediler.

1 Sterlin

Aralık başında başka firmadan kâğıdın tabakasını Avro fiyatıyla 14 TL’ye aldım. İki ay önce 9.50 TL’ye almıştım.

Avro şu an 13.69 TL. Kâğıtçıyı aradım. Avro ile kâğıt fiyatlarını 20 TL olarak sabitlemişler. ‘Döviz düştü neden kâğıt fiyatları düşmedi’ soruma karşılık açıklamaları ‘Ama biz, kâğıdı o fiyattan aldık’ oldu.

Ocak 2020 sayısını (Avro 6.59’dan) 8 bin adet dergi için (50 bin tabaka iç kâğıt / 2.200 tabaka kapak için de) 17 bin 263.40 TL ödemiştik.

Kasım-Aralık 2021 sayısında 2 bin adet dergi için 19 bin 925.08 TL (Avro 14 TL) ödedim. Hâlâ Ocak 2022 sayısı için kâğıt bulamadım!”

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Türkiye “gazete kâğıdında” da tamamen dışa bağımlıdır. 2021’in başından beri kâğıt fiyatları, yerli piyasada yaklaşık yüzde 70’ten, yüzde 100’e yaklaştı.

Dövizde yükseliş basın sektörünü de vurdu. Yurtdışından alınan kâğıt ücretlerine zam üstüne zam gelince gazeteler, ya satış fiyatlarını artırmak ya sayfa sayısını azaltmak ya da çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldılar…

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Değerli okurlarımın yeni yılını kutlar, nice sağlıklı, mutlu, ekonomik istikrarlı, siyasal huzurlu, 2022 yılı dilerim…