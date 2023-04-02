Borçta lideriz!
Salgın döneminde gelirlerde yaşanan düşüş, kulüp giderlerinin karşılanmasında fon açığına neden oldu. Giderlerini karşılayabilecek gelir yaratmakta zorlanan kulüpler borçlanarak kendilerine yeni finansman olanakları yaratmak zorunda kaldı. Bu da banka kredilerinde yüzde 51’lik artışa neden oldu.
Salgın sonrası oluşan küresel istikrarsızlık ve yüksek enflasyon, faiz oranlarını keskin şekilde artırdı. Buna bağlı olarak kulüplerin finansman maliyetleri de rekor düzeyde arttı. 2022 mali verilerine göre Avrupalı kulüplerin finansman giderleri, 2019’a göre yüzde 18’lik artış kaydedip 563 milyon Avro’ya ulaştı. Bunun doğal sonucu Avrupalı kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 16’sı finansman giderlerine gitti. Bu dönemde Türk kulüplerin finansman giderleri artışı Avrupalı kulüplerden yaklaşık yüzde 20 daha fazla oldu. Diğer taraftan Avrupalı kulüpler gelirlerinin yüzde 16’lık kısmıyla finansman giderlerini karşılayabilirken; Türk kulüpleri ancak gelirlerinin yüzde 34’üyle finansman giderlerini karşılayabilir duruma geldi.
Pandemi sonrası borçların kompozisyonu da değişti. Kısa vadeli yükümlülüklerin önemli bir bölümü, bu dönemde gelirlerin düşmesi nedeniyle uzun vadeli olarak yeniden yapılandırıldı. Kısa vadeli borçların yeniden yapılandırılması nedeniyle uzun vadeli yükümlülükler bir önceki döneme göre yüzde 22 arttı. Bu artışın nominal tutarı ise 1 milyar 251 milyon Avro oldu. Kısa vadeli banka borcu yıl içinde 495 milyon Avro azalırken, toplam banka borcu da yüzde 9 artmış oldu. 2019’a göre ise toplam banka borçlarındaki artış yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzun vadeli borçları bu anlamda en fazla artan ligler ise İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye oldu. Finansman giderlerindeki artış kulüp kârlılıklarının düşmesini de beraberinde getirdi. Süper Lig kulüplerindeki finansman maliyetinin Avrupa’nın iki katına yaklaşmış olması bizim ekiplerin zararlarını daha fazla artırmış oldu.
UEFA’nın son raporuna göre; Süper Lig’in toplam banka borçları 2021 mali yılı sonunda 1 milyar 187 milyon Avro’ya ulaştı. Toplam borçların yüzde 67’si uzun vadeli banka borçlarından oluşuyor. Kulüp başına ortalama banka borcu ise 59.4 milyon Avro düzeyinde gerçekleşti. Bu verilerin sonunda toplam banka borcunda Süper Lig, Avrupa’nın en borçlu dördüncü ligi konumunda bulunuyor. Toplam borçların, toplam duran varlıklara oranına göre de Süper Lig, “Avrupa Borç Ligi”nde lider durumunda.
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