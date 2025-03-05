United’ın ekonomisi!

05 Mart 2025 Çarşamba

Dünya devi Manchester United’ın son yıllarda sportif düşüşünü ilk yazımda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi kulübün mali durumunun röntgenini çekelim. United 2024-25 ara dönemi finansallarını açıkladı. 2023-24’ün ilk 6 ayını 382.9 milyon sterlin gelirle tamamlayan Manchester United’da 2024-25 ara dönem 6 aylık gelirleri 341.8 milyon sterline geriledi. Ancak bu düşüş, oyuncu satışlarından elde edilen 36 milyon sterlin kârla kısmen telafi edilebilmiş. 2023-24’ü toplam 661.8 milyon sterlin gelirle tamamlayan United’ın bu sezon sonu gelirlerinin 600 milyon sterlin olması bekleniyor.

2024-25’teki gelir düşüşün 2 sebebi var. UEFA turnuvalarındaki başarısızlıktan UEFA gelirlerinin azalması ve Premier Lig’deki başarısızlığın sonucu yayın gelirlerinin düşmesi. Yayın gelirleri 2024-25 ara döneminde 53 milyon düşüşle 92.9 milyon sterlin oldu. Geçen sezonun ilk 6 ayında bu tutar 145.8 milyon sterlindi. Yüzde 36’lık yayın geliri düşüşüne tanık oluyoruz. Manchester United 2023-24 sonunda toplam 221.7 milyon sterlin yayın geliri aldı. Açıklanan finansallara ve sportif performansa göre bu sezon yayın gelirlerinde düşüş yaşanabilir.

Ticari gelirlerde yüzde 5’le 70 milyon sterlin gelir artışı yaşanırken, maç günü gelirlerinde de 78 milyon sterlin hasılata ulaşıldı. Gelirdeki daralmayla kulüp faaliyet giderlerinde 5 milyon sterlin tasarruf sağlandı. Bu şekilde giderler 359 milyon sterline gerilerken, istisnai masraflar 10 milyon sterlinden 23 milyon sterline çıktı. Yüksek borçlanma kulübün finansal yükünü artırdı. 2023- 24’te toplam 61.4 milyon sterlin faiz ödeyen kulübün 2024-25 ilk 6 aylık faiz yükü 29 milyon sterlin oldu. Kulüp 2024-25 ara sezonunda 36.4 milyon oyuncu satış kârı etti ama asli futbol faaliyetlerinden bu dönemde 40.3 milyon sterlin faaliyet zararı yaptı. 2023-24’ü kulüp 106.8 milyon sterlin faaliyet zararıyla noktalamıştı. 2023-24 finansal dönemini toplam 113.2 milyon sterlin vergi sonrası zararla bitiren kulübün 2024- 25 ara dönem vergi sonrası zararı 26.4 milyon sterlin oldu. Geçen sezon sonunu 473.1 milyon sterlin net borçla kapatan kulübün 2024-25 ara dönem net borcu 635.9 milyon sterline yükseldi. Kulüp 2023-24 sezonu sonunda her 100 sterlinlik gelirinin 78’ini giderlere harcadı, bu tutar 2024-25 ara döneminde 72’ye düştü.

Sonuçta United yönetiminin maliyetleri düşürme politikası doğru strateji olmakla birlikte asıl yekûn oluşturan gider kalemlerinde aksiyon alınmaksızın, kulübün içinde bulunduğu ekonomik ve finansal sorunlardan kurtulması çok olası görünmüyor. Kulübün yıllık 365 milyon sterline yükselen kadro maliyetini, 150 milyon sterlinlik diğer giderleri, astronomik borçlanmanın getirdiği yıllık 60 milyon sterlin faiz ödemelerini ve tüm bunların getirdiği yıllık 514 milyon sterlin gider yükünü disipline etmeden yetersiz sportif performans kaynaklı düşen gelir ortamında bu giderlerin altından kalkabilmesi mümkün değil.