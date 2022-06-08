Londra’da hiçbir şey gizli kalmaz!

08 Haziran 2022 Çarşamba

Yolsuzluk ekonomisinde buzdağının altı önemlidir...

Parayı takip ederseniz gerçeği bulursunuz...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında yine:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferi... burunlarından getireceğim” dedi.

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Evet, kaynak ve servet transferi...

Yoksul geniş kesimlerden bir avuç azgın azınlığın hesaplarına transfer...

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Para İngiltere’ye akıyor...

İngilizler şirket kurmayı, mülk satın almayı, yatırım yapmayı çok kolay hale getirmişler.

Türkiye’den İngiltere’ye telefon açıp oradaki mali müşavir aracılığı ile beş dakikada bir şirket kurabiliyorsunuz.

Ama bizim haramzadeler elbette kendi isimleri üzerine kurmuyorlar şirketleri...

Milyonluk daireler, villalar, apartmanlar, market zincirleri, depolar... Yeğenler ya da soyadı farklı isimler üzerine...

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Londra-İstanbul-Ankara hattında çantasında milyon Poundluk emlak dosyaları ile avukatlar cirit atıyor...

Emlak satın almak da çok kolay... İngiltere, yargı sisteminin uzantısı ve güvencesi olarak gördüğü avukatlara, yabancılara emlak alım satım yetkisini vermiş.

Avukatı buluyor, parayı gönderiyor, gayrimenkulü alıyorsunuz...

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Çok ünlü, çok şöhretli bir siyasetçi Londra’dan apartman alıyor!

Daire değil, apartman…

Yanıtını biliyorsunuz ama ben yine de sorayım, Londra’nın en güzel semtinde milyonlarca Pound değerinde apartman alacak parayı nerden bulmuş olabilir?

Bu servetin kaynağı ne?

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Türklerin yoğun talebi gayrimenkul piyasasını yükseltmiş.

İngiliz emlak şirketleri ile konuştum. Türkler Londra’nın dört bölgesinden yoğun olarak fiyatların en yüksek olduğu birinci bölgeye ilgi gösteriyor.

1 milyon Pound’dan başlıyor daireler...

Alıcıların büyük kısmı kiracı istemiyor, daireler boş duruyor.

Para aklandıktan sonra kira getirisinin bir önemi yok demek ki...

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İngiliz bankalarının dili olsa da konuşsa...

Türkiye’de siyasetin nasıl ranta dönüştüğünü, milyonlarca Pound servet sahibi görünen yeğenleri, kuzenleri anlatsa...

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GARİBAN GENÇLER İMAM HATİBE, YANDAŞ ÇOCUKLARI LONDRA’YA...

Memlekette özel okula para yetiştireceğiz diyerek canını dişine takan yüzbinlerce veli var...

Yemiyor içmiyor, çökmüş eğitim sisteminde oluk oluk para akıtarak çocuğunu özel okula gönderiyor.

Bir de yurtdışında okuyan gençlik var... Siyasetçi ve bürokrat çocukları...

İngiltere’de en kötü okul yıllık 16 bin Pound. Hukuk okuyacağım derseniz 50 bin Pound’a yükseliyor “piyasa”.

Bir öğrencinin barınması, yemesi, içmesi en kötü okul ile birlikte yılda 40 bin Pound...

Türk parası ile 800 bin TL...

Hangi bürokratın, siyasetçinin parası buna yetişebilir? Londra onların çocukları ile dolu...

Çocukların yolu açık olsun, iyi eğitim alıp mutlu olsunlar...

Peki memleketin başı kabak ayağı çıplak evlatları ne olacak?

Pırıltılı zekâlarına, büyük çabalarına ve hayallerine rağmen olanak bulamadığı için iyi eğitim alamayan, körelen, giderek kendi umutsuzluğunun, çıkmazın içine hapsolan gençlere ne diyeceksiniz?

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Yıllardır anlatıyoruz...

Siyasetçi-bürokrat-işadamı üçgeni içinde ülkenin varlıkları yağmalanıyor...

Sadece beşli çetenin değil, onlara yol açan, onlarla ortak olan sacayağının diğer aktörleri de bal tutup parmağını yalıyor...

Çocuklar aynı özel okullarda yurtdışında okuyor...

Benzer otomobillere biniyor...

Saraylılar, Hazine’den geçinenler, aile üyeleri için yurtdışı yaşamın bütün koşullarını çoktan hazırlamış görünüyor.

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Bu satırları yazarken motorine tarihi bir zam daha geldi. 1 TL 93 kuruş!

Bir market alışverişi 1000 TL’yi buluyor...

Ülke tüm kurum ve değerleri ile çürürken haramzadeler arkalarına bakmadan Batı’ya göçün taşlarını döşüyor…