Sonucu gençler belirleyecek!

16 Aralık 2021 Perşembe

Sokak röportajları yapıp YouTube’da yayımlayan üç genç, Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural, bir şafak baskınıyla paldır küldür gözaltına alınıp “ev hapsi ve yurtdışı yasağı” gibi absürd bir kararla “serbest” bırakıldılar! Bu kararın tümü hukuksuz ve absürd: ev hapsi verdiğiniz zaman yurtdışı yasağına gerek yok, ışınlanacak mı, ayrıca sokakta birilerine soru sormak niye yasak? Aslında yasakladıkları şey evden dışarı çıkmaları değil, röportaj yapmaları! Önlemek istedikleri, halkın sesinin çıkması, konuşması. 13 yaşındaki çocuklar isyan ediyor onların mikrofonlarına: “Bir test kitabı 80 TL, alamıyorum.” Öteki lafa karışıyor: “Bütün gençler mutsuz! Umutsuz. Kötü yönetiliyoruz.” “Sen siyaset mi yapıyorsun” sorusuna ise “Ben 13 yaşında siyasetle ilgileniyorsam, bu ülke bitmiştir!” diyor tüyü bitmemiş oğlan çocuğu.

GENÇ NÜFUS

Türkiye, genç bir nüfusa sahip. Yaş ortalaması 31. Bu kadar genç nüfusun varsa eğitim ve istihdam gibi iki dev sorunun vardır. İktidarın derdi ise ne bu çocukları okutmak ne de eğitimlerine göre bir iş sahibi yapmak. Onlara Çin’dekinden de ucuz işgücü lazım. Afgan göçmenlere göz yummaları da bu yüzden. Ne sigorta, ne sendika isteyebilir; parasını bile ödemez, isterse döversin! Yaşanmadı mı?

İŞSİZLER

Ya senin gençlerin? Ellerinde hiçbir işe yaramayan üniversite diplomaları, defalarca girdikleri KPSS sonuçları ve elendikleri mülakatlarla İŞKUR kapısında sırada. Mezun olanların durumunu gören öğrenciler seslerini çıkarmak istediklerinde yerlerde sürükleniyor, gözaltına alınıyor. Unutulan bir gerçek ise bu gençlerin önümüzdeki seçimde oy kullanacakları. 2018 miletvekili seçimlerinde oy kullananların yüzde 25’i 18-29 yaş arasındaki gençlerden oluşuyordu. Yerel yönetim seçimlerinde 13.5 milyon genç oy kullanmış. 2023 milletvekili ve başkanlık seçiminde ise bu sayıya 5-7 milyon gencin katılması bekleniyor. 20 milyon kadar!

GENÇLER ÖNEMLİ

National Democratic Institute (NDI) ve Gençlik Örgütleri Forumu’nun (GoFor) ağustos ayında 18-30 yaş arasında 1542 kişiyle anket, 24 kişiyle odak grup görüşmesini kapsayan ve Metropoll tarafından yürütülen araştırmasına göre, gençlerin en büyük beklentileri istihdam sorununun çözülmesi ama partilere güvensizlikleri de sürüyor. “Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusuna yanıtlarında ilk kez CHP’nin AKP’yi geçtiği görülüyor: Yüzde 25.4’e karşı yüzde 20.4. Daha da önemlisi yüzde 14.3’ünün yanıt vermemesi ve yüzde 9.2’sinin de protesto oyu vereceğini söylemesi. Metropoll’ün bütün yaş gruplarıyla yaptığı araştırmayla karşılaştırıldığında AKP’nin oyları CHP’nin üstünde: 29’a 19!

İMAMOĞLU, YAVAŞ

Hangi siyasi liderin gençleri etkilediği sorusuna ise İmamoğlu, Yavaş ve Akşener yanıtları verilmiş. Gençler siyasetle ilgili haberleri yüzde 60 oranında sosyal medyadan almanın dışında en çok da CHP’nin mesajlarını beğendiklerini söylemiş: Yüzde 35.

Çok ayrıntılı sonuçlar içeren bu önemli araştırmanın bir başka bulgusu da bu kadar önemli bir oy potansiyeli olan gençlerin seslerini en az duyurabilen kitle olması, siyasette temsil edilmemeleri ve sorunlarını ancak sosyal medyadan dile getirebilmeleri. Sokağa çıktıkları zaman engelleme, dayak, ev hapsi! Siyasi partiler ve liderler onlardan hangi yüzle oy isteyecek? Doların 15 TL olduğu gün, halka “Sen değil, ben üzülüyorum; senin kaybedecek neyin var, en fazla bir asgari ücret, benim sermayem ve şirketim” diyebilen ot kafa, ülkeyi yönetiyor, üstelik yönetemiyor! Yerine gelecek olanların da onları seçmek için hem yönetebileceklerinin hem de halka sömürülecek kaynak olarak bakmayacaklarının garantisini vermeleri gerekiyor.