Kimin için?

04 Mayıs 2021 Salı

Kısıtlamalar, sıradan insanlar için.

Serbest dolaşım, Saray mensupları, torpilli AKP’liler ve turistler için.

Salgından korunma, ayrıcalıklı zenginler için.

Salgına rağmen aralıksız çalışma, yoksullar için.

Seyahat izni, iktidarın turkuvaz basın kartı verdiği yandaşlar için.

Seyahat yasağı, turkuvaz basın kartı verilmeyen bağımsız medya mensupları için.

Denize girme olanağı, yabancı pasaportu olanlar için.

Denize girme cezası, T.C. pasaportu olanlar için.

Şampanya patlatıp göbek atmak, Manavgat’ta eğlencenin dibine vuran turistler için.

Evde oturup açlıkla mücadele etmek, Türk vatandaşları için.

Tarikat şeylerinin cenazesine kalabalık heyetle katılma hakkı, AKP’li siyasetçiler için.

Yakınının cenazesine katılma engeli, onların dışında kalanlar için.

Tıklım tıklım kalabalıklar, camiler için.

Kapısına kilit vurulmuş bomboş dükkânlar, esnaf için.

Milyonlarca lira, uluslararası ilaç tekelleri için.

Aşı sıkıntısı, halk için.

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Vergi indirimleri, AKP’ye yakın iş insanları için.

Ekstra vergi cezaları, bunun dışında kalanlar için.

İkizdere’de doğa katliamına yol açacak taşocağı projesi, Cengiz İnşaat için.

Zorbalık, bu katliama ağaçlarda nöbet tutarak direnen köylüler için.

Son 10 yılda 30 kez vergi indirimi, “Bu milletin a..na koyacağız” diyen inşaat şirketi için.

Bir poşet çay, seçimden önce oyu istenen seçmenler için.

Şifahen bildirimler, keyfi yasaklar için.

Anayasa ve yasalar, çiğnenmek için.

Yüksek perdeden “Eyyyy!” diye başlayan hakaretler, Millet İttifakı’nın liderleri için.

Yumuşakça sitemler, Trump ve Biden için.

Salgın dönemindeki seyircisiz konserler, en çok kazanan ama “geçinemiyorum” diyen yandaş ünlüler için.

Geçim sıkıntısı, bir yıldır işsiz kalan sigortasız müzisyenler için.

3 ayrı makam, 4 ayrı maaş, AKP’li bürokratlar için.

İşsizlikten intihara sürüklenmek, milyonlarca vatandaş için.

Yurtdışı temsilciliklerde iş, dil bilmeyen yandaşlar için.

Görevden alınıp köşeye atılmak, birkaç dil bilen deneyimli büyükelçiler için.

Devlet kadroları, tarikat ve cemaatler için.

Kadro beklemek, atanamayanlar için.

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Şatafatlı otağda iftar, Bahçeli için.

Yer sofrasında poz vermek, oy için.

Ülkenin doğası, toprak ağaları, Arap şeyhleri ve emperyalist para babalarına peşkeş çekilmek için.

Yaşamı öldüren, kanser yayan santral ve tesisler, yerel halk için.

Yas ilanı, mutlak krallık ve şeriat hukuku ile yönetilen Suudi Arabistan’ın vefat eden kralı için.

Yas ilanı talebine tepkisizlik, Irak Gara’da 13 Türk askerinin öldürüldüğü katliam için.

Ejder meyveli smoothie, Saray davetleri için.

Patates, salgında açlık sınırında yaşamaya çalışan halk için.

TOKİ’nin ve kamu bankalarının reklam pastası, yandaş medya için.

Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ün kestiği cezaların neredeyse tümü, bağımsız/muhalif medya için.

10 milyon TL, Saray’ın tek günlük harcaması için.

Günlük 50 TL, ücretsiz izne çıkarılan işçiler için.

Seçim öncesi davet üzerine TRT’de konuşmak, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan için.

Elektronik kepçe, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve tekkedeki apoletli amiral hakkında açıklama yapan emekli amiraller için.

İfade özgürlüğü, ölüm listeleri olduğunu duyuran AKP’liler ve mafya liderleri için.

Hapis, gerçeği ortaya çıkaran gazeteciler, haksızlığa karşı çıkan aydınlar ve halkı uyaran siyasetçiler için.

Hak yemek, iktidara yakın olanlar için.

Adaletsizlik, iktidarı eleştiren herkes için.

Ve bütün bunlara rağmen...

Daimi “mağduriyet” AKP için!

Peki, ya 128 milyar dolar kimin için?!