03 Haziran 2021 Perşembe

Bizim ülke olarak insanımızın da tercih ettiği bir yanlışımız var. Yenilikleri hep çıkarımız çizgisinden takip ediyoruz. Spor ve özellikle futbol yine yerini bu anlamda lider olarak sürdüren özelliğini koruyor. Gerek pandemi nedeniyle ve gerekse dev kupayı TV’den izlerken kısıtlı dramatik bir zorunluluk yaşadık. Özellikle finalde ne Chelsea'nin ne de Manhester City'nin ortaya koydukları mücadele ile farkı ve maçı yöneten İspanyol hakem Mateu Lahoz'un başarılı yönetimi öne alınmadı! Oysa son yıllarda en başarılı görülen Almanya ekollerini daha önce, yine kupada teknik adamları Klopp, Dieter Flick ve son olarak da Thomas Tuchel ile Liverpool, B.Münih ve Chelsea gibi ünlü kulüplerin başındaki teknik adamlar olarak verdikleri önemli mesajlar iyi algılanmalıdır!

Chelsea’ye tribün katkısı

Bizden son anda alınan bu dev karşılaşmada tanıtım, takdim ve kupa merasimi tüm dünyada izlenirken muhteşemdi! Portekiz’in Dragao Stadı’nda daha çok heyecan ve tribün katkısı Chelsea tarafında oldu. Teknik adam olarak Tuchel çok farklı gibi görülen bir oyun anlayışı ve son anlarda tribünleri de işin içine sokarak, ‘amigomsu’ davranışları ile çok dikkat çekti! Maçın önünde ve kupa merasimi ötesindeki şov dışında Tuchel’in tribünleri harekete geçiren hamleleri tüm dünya televizyon kanallarında büyük ilgi görmüştür.

Maç sonu ilk kez savunmayı öne alan taktiksel açıklama gördük. Geçmişte yıllarca önce futbolda önce savunma taktiği ile top kapmayı inatla sürdüren, başarılı ekol çalışmamı harcayanlar gerekli cevabı Tuchel'den aldılar! Bu yaratıcı teşhis ve inadımın nedeni şu idi. Eğitimin başarısını görmezlikten gelenler hep yıldız futbolcuları konuştular. Top rakipte ise, size geçmiyorsa hangi yıldız tek başına topu kazanarak oyuna etki yapabilirdi? “Bu konuda benimle çalışan öğrencilerime sorarak araştırma yapılabilir.” Ama son yılların en başarılı hocası olan Guardiola'nın takımı M.City’ye karşı daha da etkili bir savunma yapan ve özellikle ikinci yarıda savunma anlamında topa hamle yapan birinci adamın arkasında, ikinci adamın kararlılığı ile topu kazanan takımın teknik direktörü Tuchel tavizsiz inadı ve eseri yenilik adına yılın futbol olayı olarak kabul edilmelidir.

Gelişim antrenmanla olur

Bir gazeteci dostumuz futbolcularıma sormuş. “Bu Adnan Hoca’nın başarısının tılsımı nedir?” Cevabı içinde olan görüntü ve uygulama çalışmalarına uymayanın forma giyemeyen futbolcu ve takımlar antrenmanlarla gelişir. Şu anda bizim sıkıntımız daha da ileri ve gelişme için, fizik kalite ve mental antrenman kararlılığıdır.

Ergin Ataman ve Anadolu Efes başarısı gururumuzdur. Kutluyorum. Tek üzüntüm her alanda futbol takımımızın genç futbolcuları gibi yurt dışından eğitim alanlara katılan kendi eğitim verdiğimiz futbolcu, basketbolcu ve diğer branşlarındaki gençlerimizin az oluşudur.

Futboldaki bu değişim dikkatle takip edilmelidir ve zamana karşı çalışmalar önemsenmelidir. Bunu başaracak yapımız vardır. Yeter ki planlı ve kararlı olalım.

İstemek başarmaktır! İsteyelim ve ulusal anlamda kendimize güvenelim. Eğitim ve zaman durmaz! Bu da değişim ile olur. Unutmayalım değişmeyen tek gerçek değişimdir!