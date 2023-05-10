Futbol ile oynamak!
Gelişme yaşamın doğasında var. Karşı değilim hatta daha da ileri düşünenlerdenim. Ancak işin gelişimi ve bitişi net olup rakibi alt eden tartışılan “an”lar olmamalıdır. Geçmiş yılların genç futbolcusu, antrenörü, yorumcusu olarak son dönemde oyuna karışan kural değişimi ve skora etki eden bir lig yaşamadı futbol! Ben maçı değil hakemi düşünen yöneticilerle de oldum. Yaptığımız işin değerini doğru yorumlamayan çok belgelere toplumsal baskı ve oluşum nedeniyle karşı çıkan yaramaz gerçekçi çocuk oldum! Yani topun sahibi hep kazandı! Kızarsa; mutlu olmadığı anda maç yarıda kalırdı.
Düşünüyorum; futbolun yasal kuruluşları, oyunların son dakikalara sıkışan farklılığının kimleri mutlu etmek için olduğunu düşündüler mi? Oyunun sahada koşanların, hakemlerin elinden alınıp çoğu kez VAR’a teslim edildiğinin farkındalar mı? Artık 90 dakikada biten maç yok. Oyunu yönetenler ve izleyenler son anda geri dönülen maçların dramalarını gelecekte konuşacaktır. Benden bu kadar! Gelecek sezon neler olacak göreceğiz! Şimdi alnımdan öpen, Hasan Polat ve Sabri Kiraz’ın takdirlerini ne kadar kazanırdım diye düşünürken puan cetveli elimde uyumuşum! Madem öyle diyorsunuz öyle olsun endüstriyel futbol dünyası!
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