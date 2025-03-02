Adnan Dinçer
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Sadece mücadele

02 Mart 2025 Pazar

İlk yarıda sahada yaratıcılık ve hareketli futbol adına hiçbir şey yoktu. Kullanılan kornerde Kayserispor savunmayı unutup Beşiktaş’a boş alan bırakarak adeta golü hediye etti. İkinci yarı Kayserispor’un skoru değiştirmek adına hızlı başlamasından dolayı tempo artsa da kaliteli bir oyun izleyemedik. Joao Mario’nun artan formu göze çarpıyor. Rafa yine orkestra şefi gibiydi, golde payı vardı. Immobile’nin haftalardır süren durgunluğu izaha muhtaç. Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, oyun açısından olmasa da mücadele bakımından bu sezonun önceki dönemine göre yükselişte.


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