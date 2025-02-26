Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kaybolan futbol

26 Şubat 2025 Çarşamba

Her geçen gün çok sevdiğimiz futbolumuzu kaybettiğimizi takip ediyorum. Çünkü günümüz çağına uygun bir gelişim yok. Sonuca razı kaderci maçlar oynuyoruz. Bize ait olmayan oyunculardan kurulu kadrolar sahada mücadele etse de taraftarlar, bu futbolu bizden kabul edip alkışlamak için statları dolduruyor. Kulüpler kazanırken taraftarlar kötü futbolun sadece seyircisi konumunda kaybeden taraf oluyor. Yurt dışında forma giyen, eğitim görmüş kendi gençlerimize ait oyunculardan medet umar hale geldiler.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi beni maziye götürdü. Bir bayram günü oynanacak maçta Lefter, Turgay, Metin, Can gibi yıldız futbolcuların müsabaka öncesi konuşmalarına önem veren Türkiye yok artık. Takım oyununda arzu ettiğimiz çabuk düşünen, doğru karar verip hareket eden kadrolara önem veren, bu anlayışı benimseyen kulübümüz kalmadı.

Kendi futbol dünyamızda mevcut duruma boyun eğdik. Oysa dünya futbolu ile aramızdaki fark açılmakta ve alttakiler bizi geçme yolundayken biz bu farkın farkında değiliz! TFF bu açığı kapatmak için yüksek gayret göstermesine rağmen tribünleri dolduran seyircilere günün gerekli futbolunu takdim edemiyor. Demek ki dünya futbolu karşısında yerimizi bilen teknik adamlar geliyor ve bize bir şey katmadan gidiyorlar. Genellikle yaşlı ve emekli olacak durumdaki ya da ünlü olmak için futbolu yeni bırakmış eski oyuncuların teslim aldığı düzenimiz, son zamanlarda temposuz-uyumsuz performans sergiliyor. Rekabet ortamı yaratılamıyor. Olaya doğru bakarsak futbolumuz kendi gençlerimize eğitim ve destek verilerek iyi yere gelebilir. Türk futbolu budur!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kaybolan futbol 26 Şubat 2025
Ekip mücadelesi 16 Şubat 2025
Keyif vermiyor 9 Şubat 2025

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen ‘5N 1K’
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İlkesiz siyaset 2
Olaylar Ve Görüşler
Çocuklar, bizim çocuklarımız... - Mustafa Gazalcı
Olaylar Ve Görüşler
Siyasal İslam tramvaydan indi - Gani Aşık
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Katil çıkacak, Gezi kalacak mı?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Dip-leme!
Sinan Meydan
Sinan Meydan Kemalizm düşmanlığının asıl amacı
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Evsiz barksız!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Emeklinin barınma sorunu
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Kaybolan futbol
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Zehra Yıldız Vakfı’nın yeni atılımları
Erman Kunter
Erman Kunter Derbi
Ahmet Süha Umar
Ahmet Süha Umar Dostumuz Trump

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler