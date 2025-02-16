16 Şubat 2025 Pazar

Maça dengeli başlamak isteyen Beşiktaş’ın kalesinde beklemediği şekilde golü gördükten sonra reaksiyon vermesi zaman aldı. Kartal’ın ilk yarının sonunda başlayan, 2. devre artan kazanma isteğinde en büyük etken taraftarıydı. Şampiyonluk iddiası kalmayan takımların bu tip maçlarda yükselişe geçmek istemesi doğaldır. Taraftarla iyi bir uyum sağlamak isteyen yeni yönetim ve Solskjaer’in her maç üzerine koyup daha olumlu futbol oynatma çabası devam etmeli. Beşiktaş seyiricisi içeride her zaman kazanmak için tribündeki yerini alır. Beşiktaş’ın oyun içindeki dönüşünün büyük bölümü ikinci yarıdaki gayretli ekip mücadelesi ve takım savunmasıdır. Unutulmamalı maçlar tek devre değil 90 dakikadır.