İyi futbolcu kim?

26 Ağustos 2021 Perşembe

Tartışmak lazım! Bu konu artık ayağa düştü. Sadece sunulan saha gerçeği, yandaş olan “fanatik taraftar kanaati” ile çözülmez. Onlar daha çok kendi takımlarına bakarlar. Hatta rakibe iyi olduğu için kızanlar dahi çoğunluktadır. Ülkemizde garip bir yönetimsel uygulama vardır. Devamlı birilerine sahip çıkılır! Hatta başarılı olan takıma, son iki maçta göreve getirilenler olduğu gibi harika sayılan teknik adamlara işin başında yol görünür. Sahada koşan başarılı takım için önemli kilit futbolcular görülmez. Bu gerçeğin dışında kalan “bazı ustalar” tribüne ve medyaya yakın durarak varlıklarını sürdürürler.

Toplumun sosyal yapısına uygun bir futbol algısı vardır. Bizde keşfetme ve kanıtlama değil aracıların aktif olduğu bir akım vardır futbolda. Bazı kişiler kendi yetki ve eksik düşüncesine bakmadan etki edeceği yerlerde sosyal baskı ile seslerini duyururlar. Tuhaf olan futbol dünyası merkezine gidildikçe farkı görmezlikten geliriz. Uçurum sahaya yansısa da inatçı yapımız nedeni ile mağlubiyete bahane buluruz istersek! Tersini savunurken olduğu gibi!

FALCAO VE MESUT

Geçmişte iki önemli savım oldu. Mesut Özil transferinde onun tek futbolcu olduğunu; takım olmadığını geçen sezon hatırlatmam önemsenmedi. Bu dünya yıldızı işine ara veren bir beklemede kalmıştı! Bu kez son karşılaşmada kulübede yerini genç bir oyuncuya kaptırması dışındaki mahzun duruşunu son 15 dakikadaki ustalığı ve şansı ile aştığını gördük. Aynı şekilde Galatasaray’ın Falcao transferinde gelinen son noktayı düşünmek lazım. İşte yaşanılan bu gerçekler hayatın içinde var ve ders alınırsa sonuçta başarı o kişi ve kişinin yönettiği kurumun olacaktır. Hani kaderi yaratmak gibi.

İkinci savım da Beşiktaş’ın çok transfer yapma ve kadroyu şişirme eğilimidir! Dikkatli olmak lazım. Başarıyı yakalayan eksik kadro olsa da bunu aşan geçen geçen yıl ki şampiyonluk unutulmamalıdır. Bir anda futbolcu zenginliğine kavuşursan o zaman Necip de sahada bir başka kahraman olur.

Şunu anlatmak isterim; bazen bir manga iyi ve stratejik ilgi ile yönetilirse zafer senindir. Fazla mal her zaman göz çıkarmaz derler. Ama bu inanan için geçerli değildir futbolda. Çünkü artık sistem endüstriyel oldu ve freni iyi kullanmadan yakanların balata kokusu erken geldi!