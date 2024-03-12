Kocaman ayıp!

12 Mart 2024 Salı

Biz yıllarımızı Beşiktaş için verdik diyenler ilk yarı sonunda hiç umduklarını bulamadı! Ben izlerken utandım. Verilmeyen penaltı pozisyonlarına bakınca galiba geçmiş yıllara yandım Beşitaş adına. Ligin en ağır oynayan takımı sakatlıklar nedeniyle eksik kadro da olsa bu kadar umursamaz olamazdı!

Kenarda Selçuk İnan’la değişim yapan G.Antepspor, kalesinde hiç sıkıntı görmeden oynadı. Sadece Gedson’un gayreti ile bu iş olamazdı! Bu kadar kötü bir oyunu kabul etmek olası değildir. Ben geçmişte sorunun teknik direktör değil kadro yapısı olduğunu buradan yazarken gelen Fernando Santos değildi.

Hata yapmaktan çekinen G.Antepspor olmalıydı. Muçi ve Rashica da bu maçta adeta yoktu! Bu kadar rahatlık ikinci yarı sorumluluk nedeniyle Beşiktaş adına daha canlı geçse de bir yanda kümede kalmaya çalışın G.Antepspor vardı. Beşiktaş maçın başında gol yiyorsa bunun nedenini çözmelidir!



