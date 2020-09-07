Adnan Dinçer
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Korona etkisi!

07 Eylül 2020 Pazartesi

Dağılan Yugoslavya futbolunun “bir ölçüde temsilcisi” konumundaki Sırbistan karşısında özellikle ikinci yarıda iyiydik. Orta alan üstünlüğümüzü sağlayan Mahmut Tekdemir ve Ozan Tufan, Nazım Sangare’nin sağ kanattaki hareketliliğine destek verirken, oyun hakimiyetimizi zengin gol pozisyonu olarak 90 dakikaya yansıtamadık. Defansta Ozan Kabak başarılı oynarken özellikle ilk yarıda ileriye çıkarak gollük vuruşlar yaptı. Zaman zaman hareketlenen ve rakip savunmayı dengesiz hale sokan Yusuf Yazıcı başarılı olsa da, “kopuk oynadığı için” devamlılık gösteremedi. Enes Ünal’ın ağır kalışı ve gol pozisyonlarıyla beslenememesi sonucu, 10 kişi kaldıktan sonra savunmada daha dikkatli oynayan Sırbistan, ulusal takımımıza şans vermedi. Uzun aradan sonra Cengiz Ünder’in tekrar formasına kavuşması takımımız açısından sevindiriciydi. Sahanın en başarılı oyuncusu, bana göre defansın ortasında oynayan Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Mahmut Tekdemir olarak dikkati çekti. Ama dün gece de gördük ki, asıl gerçek koronavirüsün boş tribünler nedeniyle futbolu ne kadar sabote ettiğidir. 


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