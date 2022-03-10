MHK'ye düşen bomba!

10 Mart 2022 Perşembe

Boşuna yaşamak olmaz! Ülkemizde kimse sonunu düşünerek yanlış yapmıyor. Ancak yine de ihtirasımız uğruna yanlışı seçebiliyoruz. Dünya futbol tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bana göre gördüğü yanlışı daha fazla taşımak istemedi! Biraz da yetişme anlayışı gereği kendi doğrusunu seçti cesaretle! İşin içinde bilmediğimiz kendi kişisel acıları da olabilir. Olmayan bir konuyu tartışamayız. Türk futbolu yılbaşı tombalasına dönemezdi. Yaşananlara alışkanlık da kötüdür. İtibar ve ilgi daha fazla kullanılamazdı. İster yayıncı finansör veya bazı hoş görüntüler uğruna futbolumuz çıkarları gereği topluma verdiği zararı daha fazla taşıyamazdı! Alınan kararın birinci etap olduğunu söyleyen başkan bu kurumsal yapıyı bozan düzene daha fazla dayanmadı. Yılların yıpranmışlığı olarak teşhis konulan bu yapı aslında içinde başka gerçekler de saklıyor olup zamansız yapılmıştır diye konuşulacaktır. Anlamadığımız nokta şudur. Görevine kararlı son verilen hakemlere nasıl olur da gözlemcilik yolu açık tutulur? 6719 hakemin alttan gelen gençler olduğunu söylemek de bir plansızlık örneği değil midir? Yol böyle açılmaz! Yıllar önce bu konuda adeta samimi danışmanlık yapan ve MHK’nin Hilmi Ok ve Ertuğrul Dilek ağabeylere teslim edilmesinde yaptırımcı enstrüman olan kişi olarak nasıl eğitime ve samimiyete doğru düdüklerle önem verdikleri anlam ve beklenti bu değildi!

Dünyada kabul edilen hakemimizin ve ötekilerin de söyleyecekleri olsa da bence genelde hakem notları iyi değildi. Aslında burada önemli olan mesleğin her yoruma açık oluşudur. Ben değerlendirmelerde yanlış da olacağı kanısındayım. Karar verilmiştir ve dönüş olmamalıdır! Ancak ekranlar ve yazılı medya yeni eleştirel yapıya, sözlere gebedir. Bu kavga sonucunda kazanan Türk futbolu olsun! Ama her maç sonu önce hakemin konuşulduğu sonuçlar biraz da futbol konuşulup oynayanlara, gençlerimize, eğitime ve teknik adamlara gösterilecek ilginin ve doğru eleştirinin olduğu bir futbol dünyası için kim gönderilecek? Ona da önem verelim. Bu kez bomba MHK’ye düşmüşse bunun doğru tespit olduğunu görmek isterim.