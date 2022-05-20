Öğrencim Abdullah Avcı (2)

20 Mayıs 2022 Cuma

Abdullah Avcı ile dramatik futbol buluşmamız kiralık geldiği K.Maraşspor’un 1. Lig’de olduğu 1989-90’a ait. Güvence ile F.Dinçer ve A.Doğan tarafından göreve layık görülmüştüm. Mali sıkıntı içindeki kadrodan kimse bir şey beklememiş, takımın yıldızı Ş.Mehmet Beşiktaş’a verilmişti. Brezilya’dan 3 genç Barbosa, Miranda ve Vinicius kadroda umuttu. Kiralık alınan Ahmet Genç, Abdullah Avcı, Hüsnü Özkara takıma güç kazandırmıştı. Şehir bana ve başkana çok sahipti. İşler düzeldiğinde kulübe talipler artmıştı! Belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı iki Özal bana kongre sonrası ayrılmamı teklif etti. Direniyordum. G.Saray’ın Neuchatel zaferinden 3 gün önce hakem hatasıyla 3 golü sayılmayan efendi öğrencim Abdullah Avcı’ydı. Maç 1-1 bitti. İpim o gece çekildi! Bir telefon geldiğinde yardım isteyen Avcı’ydı. Can güvenliği yoktu, yardım istiyordu arkadaşları adına. Jandarma komutanı ile beraberdik evinde. Saldırıya uğrayan futbolcular bu telefon sayesinde korundu. Kaderin cilvesi bizi ayırdı.

KADER ARKADAŞI OLDUK

Eşimle, karın yolları kapadığı bir süreçte görevime son verenler, rahmetli okul arkadaşım komutan sayesinde futbolcularımızın ve benim önlem alınarak İstanbul’a gelmeme neden oldular! Sonra takım da küme düştü. Ardından Avcı ile Bakırköyspor ve İstanbulspor’da kader arkadaşı olduk. En büyük üzüntüm, kendini kanıtlayacak başarılı işe bu kadar kayıp süreçlerden sonra ulaşması. Bu dev kişilik sadece futbol için ön yargılardan uzak, samimi mücadele verdiği için geç de olsa zorunlu sahiplenme yanlışımızın kurbanı. Başarılı olanı alkışlama gereğini ve nedenlerini iyi araştırmak gerekli. Rüştü, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Abdullah Avcı, Ziya Doğan, Adnan Gülek, Tanju Çolak ile Feridun Alkan, Rasim Kara, Rıza Çalımbay gibi yıldızların yaratıcısı ve hocası olmak o kadar basit bir tesadüf değildir! Bir de Tuncay Şeker, Yüksel Kepoğlu, Sancar Biçikçi ve reklam olur diye saymak istemediğim yıldızları bulmak. Eğitmek ve onlarla unutulmaz zaferler yaşamak sadece kader değildir! O zaman bırakın da futbolu ve onun emekçilerini, başarılarını sahiplenen yaratıcılarını taraf tutmadan alkışlayıp sap ile samanı karıştırmayalım. Futbol adına tebrikler Avcı.