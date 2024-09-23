23 Eylül 2024 Pazartesi

Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacaktır. SiyahBeyazlılar, yoluna namağlup devam ederken hücum hattındaki etkili görüntü rakiplerin korkulu rüyası. Rafa Silva bir “orkestra şefi” gibi arkadaşlarını yönlendiriyor. Immobile yılların tecrübesiyle hep doğru yerde. Joao Mario, Benfica’dan arkadaşı Silva ile adeta ezbere oynuyor. Bu üçlünün varlığı, geçen sezon tartışılan Gedson Fernandes ve Al Musrati’nin performansını da çok yükseltti.

Ancak hücumda her şey bu kadar pozitifken Beşiktaş’ın savunma hattı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Thiam ve Saiz’in vuruşları gol olsa Eyüpspor daha maçın başında 2-0 öne geçecekti. İmdada Rashica yetişti, şık bir şutla topu ağlara yollayıp Kartal’ı 1-0 üstünlüğe taşıdı. Arda Turan’lı Eyüp, tecrübeli isimlerden kurulu kadrosuyla futbolun doğrularını yapmaya çalıştı. İkinci yarı Beşiktaş kalesine daha da yüklendiler.

Bana göre hatalı bir kararla hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş aleyhine penaltı kararı verdi. Eyüpspor, Emre Akbaba’nın golüyle 1-1’i buldu. Rafa Silva’ya yapılan fauller maç boyu bizi dahi isyan noktasına getirdi, hakemler izledi! Hakem Küçük, uzatmada bu kez doğru bir kararla Beşiktaş’a penaltıyı verdi. Golcü Immobile fileleri sarsıp Kartal’a 3 puanı getirdi. Beşiktaş pes etmiyor.