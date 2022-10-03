Tatsız, tuzsuz
İki takımın sadece kazanmak için mücadele verdiği bir maç izledik özellikle ilk yarıda. Daha çok İngiltere patentli futbolcuların yer aldığı 11’lerde bir Premier Lig havası olmadı ama kazanmak isteyen, rakibinden çekinmeyen ezeli rakipler vardı sahada. Sert ve fizik mücadele önde olunca teknik, taktik kapasite yok oluyor. Oyunda temel prensip rakibi oynatmamak olunca heyecan duymak isteyen izleyiciler biraz buruk kaldı. Fenerbahçe 3-5-2 ile mücadele ederken Beşiktaş 4-4-2’yi tercih etmişti. Başrollerde Valencia ve Weghorst önemli futbolcular olarak atakta arandı. Genç Talha Beşiktaş savunmasında en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekti. Bu kadar çekişmeli bir mücadelede asıl göze batan iki kaleye giden tehlikeli pozisyon ve şut sayısının yok denecek kadar az oluşuydu. Neredeyse kalecilerin hiç kurtarış yapmadığı bir derbi izledik. Weghorst’un 89’da direkten dönen vuruşunu saymazsak tatsız, tuzsuz, heyecansız bir futbol gecesine tanıklık ettik
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- 'Yaşayan Nostradamus'dan dehşete düşüren tahmin
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?