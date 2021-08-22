YANLIŞTAN DOĞRU ÇIKMAZ!

22 Ağustos 2021 Pazar

Futbol bir dönem doğruyu bulma şansı yakalamıştı.Ama toplumun bilinçsiz ve sadece skor sonucuna göre şartlandırılması etki ve tepki adına futbolda kullanılması ucuz kahramanlar yaratınca bu yol seçildi.Ben yenilmeyen gol yemeyen Futbolun uygulamacısı olarak sadece kendi görüş ve kendi çabamla ortaya koyduğum gerçekte Beşiktaştan istifa edip ikinci amatör kümedeki kulüp Yeşilköye geçerken güvencem kendim ve ülkemizin gençleri idi. O zaman benim antenmanıma arkamdan gelen iki Beşiktaşlı Sinan Engin ve Rıza Çalımbayı ikinci günü geri göndermiştim.Çünkü profesyonel takım seviyesine gelmişlerdi !Kısa bir zaman dilimi beni haklı çıkardı!Bunu niye hatırlattım.!? Hiç bir başarı ülkemizdeki hazırcılar nedeni ile cezasız kalmıyor... Bazen sofraya yokluk ta konulan yemek mutlu etse de; bolluk gelince değeri unutuluyor savurganlık gözden kaçıyor.Önceki gün bir yerde şunu söyledim ve yazdım! Başarı nedeni kısıtlı şartlarda ortaya çıktıysa orada kadro zenginliği tehlikedir!

Bizim meslekte algı dönemi Ağabeyleri önce futbolcu ve sonra onları sahaya süren bazı Hocalara yaşlı darbesi vurdu! Başarı sahada kendinden sorumlu olduğun bireysellik taşırken teknik sorumlu olmak takım adına farklı bir liderlik taşır! Günümüz transfer borsası bir takım işin uzağından gelen kişilerin eline geçmiştir.O kişilerin içinde yöntem ve imkan farklılıkları yatırım amaçlı bir düşünceyi öne alırsa geçmişteki forma aşkı,akıtılan ter ve futbolcu ruhu rafa kaldırılıp tribüne terk ediliyor.! Unutulan yönetici teknik adamın yaşı, başı,başarıları ve kim olduğudur ki;takımı yöneten oynamaz oynatır.! Bezen bu durum değişik takımlarda sisteme ve liderliğe bağlı olarak, bazen de değişik nedenlerle ortaya çıkar! Her zaman başka takımda yıldız olanı transfer etmek çare olamaz. Bu gereği bir kaç kez vurguladım ama belki de en iyi olacağımız bir dönem bize uygulama yanlışlığı nedeniyle haykırarak hatalarımızı hatırlatsak da duymazlıktan gelen bir futbol dünyamız var.

Ben geçmişte benden önceki Milli takım Teknik sorumlu ağabeyimi kamp müdürü yaparken gazete de yazı yazmasına ve bilgisinden yararlanılmasına önem verirken "Akılın yaşta değil; başta "olduğunu vurgulamışımdır..Oysa futbolda bir anda çok şey savrulunca bizler de oradaki yerimizi alıyoruz!Üç büyükler efsanesi olabilir ama eskisi kadar zenginliğini koruyamayacak anlaşılan.

Beşiktaş, Gaziantep karşısında bir gerçeği gördü.N' Koudou ve Kenan ile daha etkili ve pozisyon zenginliği bekleyen Beşiktaş Golcü Larin ile ancak ikinci yarı dengeyi bozdu ve pozisyon üretti.Ortaya bir sorun çıkıyor golcülük yeteneği olan Larin ve ötekiler! N' Sakala ya geçmiş olsun. Necip takıma sahip kaptan olma becerisi dışındaki güzel örneği ile iyi ki var.! Tempolu oyuna dur diyen Gaziantepsporu beğendim.Erol Bulut inatçı bir kadro ile lige ışık verdi.M.Denizli'yi tebrik ederim Altayın iki haftada aldığı sonuç ve gol becerisi ile oynaması önemli bir hatırlama olup yazımı teyit eder.Bakalım daha neler yaşayacak ve göreceğiz çünkü kulüplerde transfer bitmiyor.Biz ise futbolu takip ediyoruz! Artık hareketli,değişken transferi, parası bol olan ama futbolu arayan bir ligimiz var!