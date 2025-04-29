Binaya yatırım!

29 Nisan 2025 Salı

UEFA’nın İstanbul’daki temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı geçen hafta. UEFA’nın Londra ve Brüksel’in ardından 3. dış merkezi İstanbul’da olacak. Bu elbette önemli bir adım. Gelgelelim bu ofisin açılışı, Türkiye’nin Dünya Kulüpler Şampiyonası’na hakem yollayamadığı, Türk hakemlerin Şampiyonlar Ligi’nden silindiği ve daha önemlisi Türkiye’nin 40 yıl sonra UEFA yönetimine temsilci gönderemediği 2025’e denk geldi. O yüzden, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun “Bu adım Türkiye’nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur” sözünü pek ciddiye almayın. Çünkü UEFA binamız var ama içinde yöneticimiz yok! Binamız var uluslararası sahada düdük çalan hakemimiz yok!

Hakem demişken, TFF’deki Hacıosmanoğlu yönetimiyle Merkez Hakem Kurulu’nun başı Ferhat Gündoğdu’nun “istemezük” ilan ettiği Halil Umut Meler, Yunan derbisi Olympiakos-AEK maçını yönetti. Demek ki aslında Türkiye’de hakem var ama onu değerlendirecek isim yok. O yüzden UEFA ofisinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılışını “İktidar arkamızda” diye yorumlayan TFF yönetimi, haziran gibi olağanüstü genel kurul yapmak zorunda kalırsa kimse şaşırmasın!

Galatasaray ligin son 5 haftasına 5 puan ve ikili averaj üstünlüğü avantajıyla önde giriyor. Kalan maçlar değil, rakipler deve dişi gibi. Sarı-Kırmızılı ekip gol atıyor. Çünkü golcü rotasyonları müthiş. Osimhen için fazla söylenecek söz yok. Her türlü atıyor; son Eyüp maçında Türkiye’nin deneyimli savunmacısı Caner’in üzerinden aşırtıp üstelik iki hamlede attığı gol, sanırım Osimhen ve diğerleri arasındaki farkı ortaya koşmuştur. Osimhen olmadığı zaman Morata var Okan Buruk’un elinde. İspanyol boğası gibi, kulübeden geliyor golünü atıyor. Tribüne bakıyorsunuz tedavi süreci devam eden Icardi; bu yıl yok ama sosyal medya paylaşımları yetiyor. Ahmed Kutucu’yu saymıyorum. Rakiplerin forvet derinliğini de saymıyorum, İngiltere Premier Ligi’nde, La Liga’da, Serie A’da, Hollanda ya da Belçika’da bu kadar “pahalı” ve gol oranı yüksek bir forvet kadrosu olan takım sayısı 3’ü geçmez. O yüzden Galatasaray gol atmaya devam ederse hedefine ulaşır.