3 bin 135 hastaya ne oldu?

10 Ağustos 2020 Pazartesi

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla ilgili paylaştığı verilerin doğruluğu, salgının başlangıcından bu yana kamuoyunda tartışılıyor. Pek çok tıbbi otoritenin, salgının sahadaki yansımalarıyla bakanlığın paylaştığı verilerin birbiriyle uyumlu olmadığını belirtmiş olmasına karşın bakanlıktan bu konuya yönelik kamuoyunu tatmin edici bir açıklama bu zamana kadar gelmedi. Son zamanlarda salgının seyrindeki yükselmeyle birlikte konu bir kez daha gündemde...

Bakanlığın verilerini bir doktor titizliğiyle araştıran eski Balıkesir Tabip Odası Başkanı, CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin’le konuşuyorum. Şahin, “Bakanlığın paylaştığı veriler dikkatli olarak incelendiği zaman, bakanlığın kendi açıkladığı verilerle kendini yalanladığı görülüyor” diyor. Şahin’in tespitleri kamuoyunda tartışma yaratacak boyutta...

“Covid-19 tedavisi en az 14 gün sürdüğüne göre, PCR ile kesin tanısı konularak takip edilen hasta sayısı, bilimsel olarak hiçbir zaman son 14 günde tanı konulan toplam hasta sayısının altında olamaz. Fakat, 7 Temmuz 2020 tarihinden itibaren takip edilen hasta sayısı, tanı konulan hasta sayısından az. Bu da Sağlık Bakanlığı verilerinin ciddiyetten uzak olduğunun ve bakanlığın verilerle oynadığının ispatı.”

Şahin’den bu önemli iddiasını detaylandırmasını istiyorum... Şahin’in rakamlarla ortaya koyduğu tablo şöyle:

“Covid-19 hastalığına yakalanan kişinin akıbeti iki şekilde sonlanıyor. Ya hasta iyileşiyor ya da hastayı kaybediyoruz. 7 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam hasta sayısı 238 bin 450’dir. Yine aynı tarih itibarıyla toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574... Toplam vefat eden hasta sayısı 5 bin 813... Sağlık Bakanlığı verilerinde toplam hasta sayısı verilmesine rağmen takip edilen hasta sayısı verilmiyor. Takip edilen hasta sayısını da şu şekilde hesaplayabiliriz: Toplam hasta sayısından (238 bin 450), toplam iyileşen (221 bin 574) ve toplam vefat (5 bin 813) eden hasta sayısını çıkardığımız zaman Covid-19 nedeniyle tedavisi devam eden takipteki hasta sayısını tespit ederiz. Dolayısıyla 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 nedeniyle takip edilen hasta sayısı 11 bin 63 iken son 14 gün içinde Covid-19 tanısı konulan toplam hasta sayısı 14 bin 198’dir. Bilimsel olarak Covid-19 hastalığının tedavisi ve dolayısıyla takip süreci en az 14 gün olması gerektiğine göre, son 14 günde tanı konulan ve takip edilen hasta sayısı arasındaki 3 bin 135 hastanın (14 bin 198 - 11 bin 63) akıbetinin ne olduğuna bakanlık cevap vermek zorunda.”

Şahin’e, “Bakanlık cevap vermek zorunda diyorsunuz. Bu tabloyu siz bilimsel olarak nasıl yorumluyorsunuz” diye soruyorum. İşte yanıtı:

“Bu sayısal veriler göz önünde bulundurulduğunda, 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 3 bin 135 hastanın ya takibi bırakılmış ya da istatistiki verilerle oynanmış. Tanısı konulan hastanın takibinin bırakılmasının mantık dışı olduğu düşünülürse bakanlığın istatistiklerle oynama olasılığı çok yüksek. Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda, 7 Temmuz 2020 tarihine kadar takip edilen hasta sayısının, son 14 günde tanı konulan toplam hasta sayısından fazla olmasına rağmen bu tarihten itibaren takip edilen hasta sayısının, tanı konulan hasta sayısından az olduğu görülmekte. Bu, büyük bir çelişkidir ve bilimsel olarak bunu açıklamak mümkün değildir.”

Sahi!.. Şahin’in dediği gibi bu çelişkiyi bilimsel olarak açıklamak mümkün değilse sonbaharda salgınla ilgili “Bu, işin fıtratında var” söylemiyle baş başa kalabiliriz!..

Cumhuriyet’in tavrı: doğru ve objektif habercilik

Siyasi kulisler hareketli... Ekonomik veriler halkın üzerine kâbus gibi çöküyor... Dün ve bugün yayımlanan başyazılarımızda durum tespitleri yapıldı. Dünkü “Siyasette Arayışlar ve Cumhuriyet’in Tavrı” başlıklı başyazımızda gazetemiz, CHP’nin 37. Kurultayı’nın ardından Muharrem İnce’nin “yeni parti-hareket” çıkışıyla ilgili kurumsal tutumunu, “Cumhuriyet gazetesi, bu konuda tüm gelişmeleri doğru, objektif ve yansız olarak okuyucuya ulaştıracaktır” sözleriyle açıkladı. Türkiye’nin referans gazetesi, “başvuru kaynağı” olarak, haberciliğimizle, kulis bilgilerimizle ve yazarlarımızın değerli analizleriyle siyasetteki gelişmeleri okurlarımıza en güvenilir şekilde aktarmayı sürdüreceğiz...