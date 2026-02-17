Cumhuriyet Gazetesi Logo
İhtişam ve risk
Tuğrul Akşar
17.02.2026 04:00
Football Benchmark’ın Avrupa şampiyonları raporu yayımlandı. Türkiye’den rapora giren kulüp 25. Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray. 2024-25 sezonu G.Saray için sportif açıdan zirve, finansal açıdan kritik bir eşikti. Kulüp, toplam faaliyet gelirini 282 milyon Avro’ya taşıdı; bu rakam bir önceki yıla göre 34 milyon Avro (yüzde 13.7) artış anlamına geliyor. Gelirin lokomotifi yine ticari kalemlerdi. Toplam cironun yüzde 57’si sponsorluk, reklam ve ticari anlaşmalardan geldi.

Ancak madalyonun diğer yüzünde maliyetler var. Personel giderleri 177 milyon Avro’ya çıkarak rekor kırdı; ücretlerin gelire oranı yüzde 63’e yükseldi. Gelir artarken giderlerin çok daha hızlı tırmanması, kulübün bilançosunu 23 milyon Avro net zararla kapatmasına yol açtı. G.Saray’ın iddialı stratejisi özellikle transfer piyasasında belirginleşti. 2025 yazındaki 148 milyon Avro’luk harcama dikkat çekici bir rekor niteliğinde. Bu yatırım kısa vadede sportif gücü tahkim etti; ancak 25.5 milyon Avro’luk transfer zararı ve artan maaş yükü, finansal sürdürülebilirlik sorusunu yüksek sesle gündeme getirdi.

Rapor, G.Saray’ı Avrupa’nın ağır toplarıyla da karşılaştırıyor. 282 milyon Avro’luk gelir ve yüzde 14’e yakın büyüme oranı, Avrupa standartlarında rekabetçi bir performans. Ne var ki ücret artışı yüzde 40’ı bulmuş. Bu oran pek çok dev kulübün üzerinde. Ücret/gelir oranı Barcelona ve Bayern’de yüzde 52, Liverpool’da yüzde 60 seviyesindeyken G.Saray’da yüzde 63’e çıkmış. Net zarar cephesinde tablo daha çarpıcı: Eksi 23 milyon Avro, bir önceki yıla göre belirgin bir kötüleşmeye işaret ediyor.

25. şampiyonluk sportif tarihe kazınan başarı. Ancak raporun satır aralarında yankılanan soru net: Bu finansal tempo sürdürülebilir mi? Gelir artışı güçlü, fakat maliyetler daha hızlı büyüyor. Yüksek maaş ve transfer harcamaları kısa vadede kupaları getirebilir; fakat uzun vadede ya sıkı bir ücret disiplini ya da yüksek kârlı oyuncu satışları olmadan dengeyi korumak zor görünüyor. G.Saray için tablo iki kelimeyle özetlenebilir: İhtişam ve risk. 282 milyon Avro gelir ve 25. şampiyonluk büyük başarı. Ancak gelirin yüzde 63’ünü yutan ücret yükü ve 23 milyon Avro zarar, kasanın alarm verdiğini gösteriyor. Raporun bıraktığı en net mesaj şu: Zafer sahada kazanılır, kalıcılık bilançoda. G.Saray ya maliyet disiplinini güçlendirip gelir tabanını daha da genişletecek ya da yüksek tempolu şampiyonluk modeli finansal sınırlarına dayanacak. Modern futbolun yeni gerçeği acımasız: Kupalar vitrini süsler, sürdürülebilirlik ise kulübün geleceğini belirler.

