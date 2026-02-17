Cumhuriyet Gazetesi Logo
Münih meydan savaşı!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Münih meydan savaşı!

17.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

62. Münih Güvenlik Konferansı bu yıl sözcüğün tam anlamıyla “güvensizlik” konferansına dönüştü!

Avrupa kendini koruma derdine düşerken ABD’nin inişli çıkışlı dayatmaları Münih’te de hissedildi.

19 yıl önce Şubat 2007’de bir grup gazeteci arkadaşla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la Münih Barış Konferansı’na gitmiştik. Konferansta en dikkat çekici konuşmayı Rusya Devlet Başlanı Putin yapmıştı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), 1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından Doğu Avrupa’ya çökmüştü. Bu ülkeleri ABD NATO’ya alarak, AB tam üye yaparak adım adım kendine çekmişti. Bundan sonrası “kolaydı”! Yeni bir güvenlik mimarisi zamanla kurulurdu.

Genel kabul sırasında ayaküstü elini sıktığımız Putin, yaptığı konuşmayla Avrupa’nın canını sıkmıştı. Putin, tek kutuplu dünya arayışının hayal olduğunu vurgulamış, Rusya’yı dışlayan arayışların sonuçsuz kalacağını kendine has özgüvenle hissettirmişti. Konuşmasının başında, “Hoş ve boş diplomatik konuşma yapmayacağım. Cilasız konuşacağım. Dilerim başkan kırmızı ışık yakmaz” diyerek ortamı gülümsetmiş ve germişti.

Putin’in ağzından üç başlık çıkardığımızı anımsıyorum:

- Rusya ikincil rol kabul etmez!

- NATO’yu genişletmeye kalkmayın!

- Çok kutuplu dünya gelecek için tek çıkar yoldur!

***

19 yıl öncesinden bugüne bakınca son 35 yıl heba edilmekle kalmamış, son Münih konferansının diliyle “yıkım süreci”ne girilmiş.

1990’lı yılların ortasından 2000’li yılların başına dek Rusya, NATO katında kabul gören bir ülke olarak değerlendirilmişti. Rusya ile NATO, “Barış için ortaklık” başlığıyla yakınlaşmaya başlamıştı. Putin’in 2007 Münih konuşması bütün o iyimser havanın dağılmakta olduğunun işaretiydi.

Bugün AB, Rusya tehdidi ile ABD ablukası arasında sıkışmış durumda, çıkış arıyor.

Çin’le ne yapabileceğini sorguluyor...

Rusya’yla Ukrayna savaşı sürecinde gemileri yaktığını görüyor...

ABD’yi kafasında net bir yere oturtamıyor...

Bulanıklık şurada:

Trump’ın bu densiz tutumu kişisel davranışı mı, gerideki vahşi aklın sözcülüğünü mü yapıyor?

Yanıt hangisi olursa olsun, AB yeni bir adım atmak gerektiğini görüyor!

Gerek günlük yaşamda gerekse uluslararası ilişkilerde en gereksiz sözcük şudur:

Keşke!

Keşke, AB 1990’larda biten Soğuk Savaş sonrasında stratejik bir akla sahip olsaydı!

Keşke, ABD hemen kendisini öne çıkarıp 21. yüzyıla “Yeni Amerikan Yüzyılı” demeye kalkmasaydı...

Vurguladığımız gibi, anlamsız “keşke”ler...

ABD ile AB arasında güven çatladı. Artık yeni bir süreç var. Bunu kabullenmiş görünen ve adımı atan ülkelerden Almanya’nın başbakanı dedi ki:

“Kurallar dönemi bitti...”

Çok tehlikeli bir söz!

ABD, NATO ile Avrupa’yı sadece Sovyet tehlikesinden korumuyordu. Aynı zamanda Avrupa’yı Avrupa’dan koruyordu!

Almanya’nın çıkışı bizde bu durumu, 2. Dünya Savaşı’nın çıkış nedenlerini de anımsattı!

Şimdilik burada bırakalım!

***

Türkiye bu gelişmelerden nasıl etkilenecek?

Avrupa’dan, “Hindistan, Türkiye gibi ülkeleri de hesaba katalım” türü açıklamalar gelince iktidar medyası hazırda bekleyen manşeti patlattı:

“Avrupa güvenliği Türkiye’siz olmaz.”

“Türkiye’nin önemi artıyor!”

Avrupa, Rusya ile ABD arasında tuş olmuş, telaşla her tuşa basıyor!

Bütün veriler, güvenlik açısından Türkiye’nin öncelenmediği arayışlara işaret ediyor. Örneğin NATO’nun 5. maddesine değil, AB’nin 42/7. maddesine gönderme yapıyorlar. Bu madde, “Bir AB üyesine saldırı, herkesedir” ilkesini benimsiyor!

Türkiye’nin gerçek gündemi şu olmalı:

Münih’te Suriye’nin fiilen iki parçalı temsil edilmesi!

İlgili Konular: #ABD #Çin #NATO #Münih #konferans

Yazarın Son Yazıları

Münih meydan savaşı!

62. Münih Güvenlik Konferansı bu yıl sözcüğün tam anlamıyla “güvensizlik” konferansına dönüştü!

Devamını Oku
17.02.2026
Milli ekonomi!

7-8 Şubat’ta Viyana’da 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne katıldık.

Devamını Oku
14.02.2026
CHP’nin tek seçeneği!

Dün yayımlanan yazımızı gazetelerin zaman akışı gereği önceki gün akşam saatlerinde kaleme almıştık.

Devamını Oku
12.02.2026
Bütün duygularla CHP!

Dün uzunca bir aradan sonra CHP grup toplantısını izlemek için Meclis’e gittik.

Devamını Oku
11.02.2026
Transfer saldırısı!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesine giden süreç, büyük bir ayıbın içindeyken suçlayarak istifa etme şekli, hemen sonrasında düştüğü durum, her şeyiyle vahim bir çürümeyi gözler önüne seriyor.

Devamını Oku
10.02.2026
O ilk üç gün!

6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçti.

Devamını Oku
07.02.2026
Emekli Gabar’dı!

Nasrettin Hoca’nın borçlarını ödemek için alacaklısına önerdiği formül malum...

Devamını Oku
05.02.2026
Epstein küre-selleşmesi!

Dünya gündemine oturan Epstein belgeleri bütün “pisliklerin” açığa çıkmasını mı sağlıyor yoksa bu “pislikler” üzerinden başka düzenler mi kuruluyor?

Devamını Oku
04.02.2026
İran’da hedef: Rejim değil, yöneticiler!

Venezuela’daki Trump usulü değişiklikten sonra gözler İran’da!

Devamını Oku
03.02.2026
Prof. Aksoy ve ADD...

Bugün Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülüşünün 36. yıldönümü.

Devamını Oku
31.01.2026
Oya Tekin anlatıyor!

Silivri Cezaevi’nden çıkmak kadar girmek de zor!

Devamını Oku
29.01.2026
Yeni bir dünya kurulur!

ABD Başkanı Trump’ın sadece dünyanın değil, kendi ülkesinin dengelerini de değiştiren, ucu açık bir “yeni dünya düzensizliği” denemesinin içindeyiz.

Devamını Oku
28.01.2026
Soğuk denizlere çıkış!

Grönland, Trump’ın ileri geri, yer yer magazin konusu olan çıkışlarından çok daha öte bir anlam ifade ediyor.

Devamını Oku
27.01.2026
Korkak bin kez... Cesur bir kez ölür!

Başlık Uğur Mumcu’nun yeri geldikçe kullandığı, bir bakıma “yaşam felsefesi” edindiği tanımlamalardan biri!

Devamını Oku
24.01.2026
Dünden geleceğe Suriye!

Suriye’de SDG ile Şam, daha önce yapmış olduğu anlaşmadan sonra bir anlaşma daha yaptı!

Devamını Oku
22.01.2026
Zeydan Karalar’ın kardeşleri!

27 Ocak Adana’da “özgürlük” beklentisinin miladı olmuş.

Devamını Oku
21.01.2026
Oyun yeniden kuruluyor!

18 Ocak Pazar Suriye’deki dalgalanmalar açısından yeni bir milat oldu.

Devamını Oku
20.01.2026
İmamoğlu, kazanacağı erken fark edilince tutuklandı!

İkti-dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından, partide, Meclis’te, hükümette sorumluluklar almış Bülent Arınç’ın 13 Ocak’ta Sözcü TV’ye verdiği röportaj, 4-5 manşet barındıracak kadar doluydu.

Devamını Oku
17.01.2026
Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz: Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Devamını Oku
15.01.2026
ABD Trump’la aslına dönüyor!

Her sabah güne iki soruya yanıt arayarak başlıyoruz...

Devamını Oku
14.01.2026
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026
Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026
İran’da çarşı karıştı!

Yeri geldikçe vurguluyoruz, Türkiye dünya ile komşu!

Devamını Oku
03.01.2026
2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi.

Devamını Oku
30.12.2025
Çöp bidonu sofra olmuşsa...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 9 Aralık’ta TBMM’de mülakat eleştirileri yöneltip “Utanmıyor musunuz” sorusuna AKP’li mevkidaşının yanıtı şu olmuştu...

Devamını Oku
27.12.2025
Kevgir kubbe!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Devamını Oku
25.12.2025
Kırılma-karılma süreci!

2025, 2026’ya hayli karışık, yeniden biçimlenmelere açık, seçenekleri bol bir siyasal gündem devrediyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Gündeme uyuşturucu verdiler!

Toplumda ciddi sarsıntı yaratan operasyonlar için sık kullanılan cümlelerden biri şudur: Zamanlama manidar!

Devamını Oku
23.12.2025
Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025