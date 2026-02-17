Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dijital çağın vebası: Yasadışı bahis
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Dijital çağın vebası: Yasadışı bahis

17.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Biliyorum... Az sonra okuyacağınız satırlardaki konularla ilgili defalarca yazdım. Makaleler kaleme aldım, kitap yazdım, televizyonlarda, radyolarda en yüksek sesle anlattım.

Ama ne kadar yazarsam yazayım öyle büyük bir yasadışı bahis ve karapara denizi var ki ne kadar yazsam bitmez.

Artık devlet de bu yasadışı denizin farkında.

Çünkü nasıl ki uyuşturucu bataklığını ve baronlarını anlattıysak yasadışı bahis bataklığı da en az onun kadar berbat, en az onun kadar tehlikeli.

Yasadışı bahis, dijital çağın vebasıdır.

Ve bu meseleyle topyekûn mücadele etmek zorundayız.

Cumhurbaşkanı ve iktidar temsilcileri konunun ciddiyetini kavradı. Ardından yargı ve kolluk kuvvetleri harekete geçti. Operasyonlar yapılıyor. Dosyalar açılıyor. Mal varlıklarına el konuluyor.

Son operasyon, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimle ilgiliydi: Veysel Şahin ve ortağı olduğu iddia edilen Şeref Yazıcı.

KİRLİ ÇARK kitabımı ve köşe yazılarımı okuyanlar bilir; Veysel Şahin ismi önemli... Çünkü kendisi yalnızca bir yasadışı bahis sitesi sahibi olarak anılmıyor; aynı zamanda bu sitelerin kullandığı teknik altyapının da sahiplerinden biri olarak gösteriliyor. Örneğin, Pronet Gaming isimli bir altyapı firması var. Pek çok yasadışı bahis sitesi bu altyapıyı kullanıyor. Elbette tek firma bu değil. Ermenistan, Gürcistan, Sırbistan, Malta, Arnavutluk (Tiran) ve Curaçao gibi ülkelerde de benzer altyapı şirketleri faaliyet gösteriyor.

Bu yapı son derece karmaşık ve girift ilişkiler ağına sahip. Gizliliğe büyük önem veriyorlar. Ancak parayla elde ettikleri güç çok daha büyük.

Defalarca söyledim: Bu bahis baronları neredeyse her sektöre sirayet etmiş durumda.

Kripto piyasası, ulusal ve dijital medya, güzellik merkezleri, estetik ve diş klinikleri, gıda şirketleri, ilaç firmaları, emlak sektörü, para taşıma şirketleri, döviz büroları, kuyumcular, büfeler, yapım şirketleri ve hatta sözde rap şarkıcıları...

Milyarlarca lira karaparayı aklayabilecekleri her çatlağa sızmışlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, MASAK analizleri doğrultusunda Veysel Şahin’in haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına el kondu.

Dahası, kripto para piyasasında bulunan yaklaşık 460 milyon Avro değerindeki varlık, ilgili global şirket tarafından donduruldu.

Bu aynı zamanda bir ilk niteliğindeydi. Çünkü kripto para birimi Tether ile de işbirliği yapıldığı ve el konan tutarın bu platformda bulunduğu açıklandı.

Daha ilk basamakta 460 milyon Avro...

Kulağa devasa bir rakam gibi geliyor olabilir. Ancak bu miktarın, iddialara göre, sistemin tamamı düşünüldüğünde yalnızca bir bölüm olduğu ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında, Şahin’le irtibatlı olduğu belirtilen Şeref Yazıcı’nın da tüm mal varlıklarına el kondu. Yazıcı’nın yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu değerlendiriliyor. Kripto hesabındaki yaklaşık 500 milyon dolara da el konduğu ve iade sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Toplamda neredeyse 1 milyar dolardan, yani yaklaşık 50 milyar Türk Lirası’ndan söz ediyoruz.

Ve bu yalnızca kripto varlıklar. Paravan şirketleri, gayrimenkulleri, arabaları, arazileri, menkul kıymetleri ve altın varlıkları henüz ortaya çıkmadı.

Şeref Yazıcı ismi dikkatle takip edilmeli. Darkex isimli bir firma ile bağlantısı olduğu belirtiliyor. Bu firmanın yakın zamanda Kocaelispor– Fenerbahçe maçında stat kenarındaki reklam panolarında yer alması da ayrı bir tartışma konusu.

Yasadışı bahisle bağlantılı olduğu iddia edilen firmaların spor organizasyonlarına nasıl ve hangi aracılarla reklam verdiği mutlaka araştırılmalı. Çünkü bu reklam ağını organize eden yapı çözüldüğünde, zincirin büyük kısmı ortaya çıkacaktır.

Örneğin CHAMADA Otel, Savoy ve Malpas otellerinin el değiştirme süreçleri... Bu tesisler kim tarafından, hangi finansal kaynakla satın alındı? Mevcut sahipleri arasında adı geçen isimlerin geçmiş operasyonlarda yargılanmış olması da dikkat çekici.

Şişli’de açılan Chamada Spor Merkezi... Daha önce Kıbrıs merkezli bir yönetimle faaliyet gösteren spor salonunun isim değiştirerek yeni bir yönetimle devam etmesi... Üç yıl boyunca sıfır vergi ödenmesi iddiası...

Açık kaynak araştırmalarında Çek Cumhuriyeti’nde kurulu Spike Technology S.R.O. isimli bir şirket de karşımıza çıkıyor. Yetkilileri arasında çeşitli isimler yer alıyor. Ancak şirketin faaliyet alanı net değil.

Bütün bu tablo şunu gösteriyor:

Bu yapı, birkaç kişiden ibaret değil. Binlerce kişi ve şirketten oluşan devasa bir organizasyon söz konusu.

Adeta bir karapara sektöründen bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken operasyonları başlatan Akın Gürlek, artık adalet bakanı. Yaptığı ilk canlı yayın röportajında yasadışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

Mesele sadece para değil.

Mesele, gençlerin hayatı.

Mesele, ekonominin, bürokrasinin karapara ile zehirlenmesi.

Mesele, devlet otoritesinin sınanması...

Yasadışı bahis, dijital bir kumar meselesi değil; organize suç düzenidir.

Ve bu düzen ya tamamen dağıtılacak...

Ya da büyüyerek hepimizin hayatına daha fazla sızacak ve emeklerimizi çalacak, ailelerimizi dağıtacak, gençleri uçurumdan aşağıya atacak.

İlgili Konular: #Operasyon #MASAK #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Akın Gürlek #Yasadışı bahis

Yazarın Son Yazıları

Dijital çağın vebası: Yasadışı bahis

Biliyorum... Az sonra okuyacağınız satırlardaki konularla ilgili defalarca yazdım.

Devamını Oku
17.02.2026
Gayrimüslimlerin evlerine çöküyorlar

Türkiye, 150 yıl önce gayrimüslimlerin yaşadığı on binlerce ev ve araziye sahip.

Devamını Oku
14.02.2026
Kitabı alamayan elensin mi?

Bir üniversite öğrencisi...

Devamını Oku
10.02.2026
Taş taş üstünde kalmadı ama vicdanlar hâlâ ayakta mı?

Gece saat beşti...

Devamını Oku
07.02.2026
Efes’i nefessiz bırakmayın

Ülkelerin zenginliğini sadece topraktan çıkan değerli madenleri satması ya da yüksek teknoloji ürünleri üretmesi belirlemez.

Devamını Oku
03.02.2026
‘Vergi’ operasyonunda tuz koktu

Türkçemizde çok güzel bir deyim vardır: Tuz koktu.

Devamını Oku
31.01.2026
Umut satmak serbest, hesap vermek zor

Bu köşede sizlere hayatın her alanında gerçeklerle seslenmeye çalışıyorum.

Devamını Oku
27.01.2026
Devlet hastanesinde sahte doktor

Bazen bir haber dosyası gelir; tek bir kişinin hikâyesi gibi görünür ama satır aralarına bakıldığında koca bir sistemin nasıl aksadığını anlatır.

Devamını Oku
24.01.2026
İkinci el araçta bu dolandırıcılığa dikkat

Son dönemde ikinci el araba satış pazarında yaşanan dolandırıcılıkların haddi hesabı yok.

Devamını Oku
20.01.2026
Sahte e-imza ile Hazine arazisi satışı

Sahte belgeler ile kurum bürokratları adına çıkarılan e-imzalar ile yapılanları daha önce yazmıştım.

Devamını Oku
17.01.2026
Küfürlü şarkılar ve çocuklardaki tehlike

Eğer bir çocuk şiddeti ritimle, suçu kafiyeyle, uyuşturucuyu melodilerle öğreniyorsa; bu yalnızca bireysel bir ebeveynlik sorunu değil, toplumsal bir alarmdır. Ve bu alarmı “gençler böyle” diyerek susturamayız.

Devamını Oku
13.01.2026
PayCO operasyonundan neler çıktı

Yasadışı bahis ile ilgili çok yazı yazdığımı biliyorum.

Devamını Oku
10.01.2026
Sahte diploma skandalında yeni iddianame

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 123 sanık hakkında 4 yıldan 136 yıla kadar hapis isteniyor. İddianameye ulaştım.

Devamını Oku
06.01.2026
Gazeteci korktuğu gün ölür

Yıllardır gazetecilik yapıyorum.

Devamını Oku
03.01.2026
Yedigöller’in ‘altında’ ölüm var

“Bolununsesi” gazetesinde yer alan haberde, Yedigöller Milli Parkı’na yalnızca 7-8 kilometre mesafede bulunan Değirmenbeli, Merkeşler ve Afşar köyleri mevkisinde, 880 hektarlık bir alanda altın ve değerli metal arama faaliyeti için başvuru yapıldığı ve bu başvurunun kabul edildiği belirtiliyordu.

Devamını Oku
30.12.2025
'Soruşturma daha yeni başlıyor'

Yasadışı bahis soruşturmasını kamuoyu gibi ben de yakından takip ediyorum.

Devamını Oku
28.12.2025
Kızılay’ın çadır satışı belgelendi!

Türk toplumunun hafızasında ve tarihinde Kızılay, kişilerden bağımsız olarak çok önemli bir yer tutar.

Devamını Oku
23.12.2025
GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi

Türkiye’de bazı başarı hikâyeleri vardır.

Devamını Oku
20.12.2025
Tutuklama: Tedbir mi, susturma aracı mı?

Ceza, yargılama sonunda verilir; tutuklama ise istisnai bir koruma tedbiri olarak tanımlanır. Ancak son dönemde Türkiye’de yaşananlar, bu teorik ayrımın pratikte hızla eridiğini gösteriyor. Tutuklama artık “yargılamayı güvenceye alan bir önlem” olmaktan çok, yargılamanın kendisi haline gelmiş durumda.

Devamını Oku
16.12.2025
Bu ülkede binalar değil, adalet çöktü

Türkiye büyük depremler yaşadı.

Devamını Oku
13.12.2025
Bahis soruşturmasının dış bağlantısı İngiltere

Bahis soruşturmasının başlangıcı sayılan olayları tam üç sene köşemde ve kitaplarımda yazdım. Türkiye’yi, kamuoyunu harekete geçirmek için elimden geleni yaptım.

Devamını Oku
09.12.2025
Her işlemde ismi olan kişi hukuken yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturmada her açıdan yaşanan çelişkiler dikkat çekiyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Kamu bağlantıları bir türlü soruşturulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama dikkatimi çekti. Yasadışı bahisle kararlı şekilde mücadele edileceğini ve gençlerin bu karanlık yapılara teslim edilmeyeceğini söyledi.

Devamını Oku
02.12.2025
Bu bedelin hesabını kim verecek?

Türkiye’de öyle davalar görülüyor ki bir mahkeme salonunun duvarları yalnızca hukukun değil, bütün bir ülkenin vicdanının yankısını taşıyor.

Devamını Oku
29.11.2025
Zehirlenmelerde ‘skimpflasyon’ etkisi

Türkiye bir süredir tuhaf bir ekonomik iklimin içinde yaşıyor.

Devamını Oku
22.11.2025
İBB iddianamesinde olmayanlar!

İBB soruşturmasında da aynı süreç yaşandı. İddianameyi satır satır okumaya devam ediyorum, notlar alıyorum. Özellikle soruşturma aşamasında iddianamede yer alan bilgiler açık açık yazıldı, sosyal medya hesaplarından gündem yapıldı. Şimdi bu iddiaların bir kısmını arıyorum iddianamede, ama yok! Mesela İmamoğlu’nun otellerde yapmış olduğu toplantılarda kamera bantlanması ve yanındaki ekibin taşıdığı valiz çok konuşuldu. Valizlerin para dolu olduğu günlerce yazıldı. Herkes linç edildi. Oysa valizlerde para değil, rahmetli Kadir Topbaş döneminde alınan jammer (sinyal kesici) cihazları vardı ama ne önemi vardı ki?

Devamını Oku
18.11.2025
İmamoğlu iddianamesinde göze çarpanlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame yaklaşık 237 gün sonra tamamlandı.

Devamını Oku
15.11.2025
Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay... Bu iki ismin verdiği ifadeler neticesinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar tutuklandı. Operasyon üstüne operasyon yapıldı.

Devamını Oku
11.11.2025
Sayıştay raporları çıktı: Yargılanmayan ‘hatalar’

Sayıştay’ın 2024 yılı mahalli idareler denetim raporları yayımlandı.

Devamını Oku
08.11.2025
Eda Saraç’ın adalet çağrısı

Günlerden pazar... Harbiye’desiniz. “Bugün ne yapayım?” diye düşünürken tiyatroya gitmek istiyorsunuz. Hazırlanıp yola koyuluyorsunuz. Koştur koştur, geç kalmadan tiyatronun yolunu tutuyorsunuz. E malum, İstanbul trafiği! 10 dakikalık yola 1 saatte gidiyorsunuz. Ama bir sorun var. Her yerde polisler, bariyerler, siren sesleri...

Devamını Oku
04.11.2025
Yasadışı bahise operasyonlar art arda

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar. Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Devamını Oku
28.10.2025
Tele1 soruşturması ve Ekrem İmamoğlu

Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandı.

Devamını Oku
25.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025