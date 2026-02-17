Biliyorum... Az sonra okuyacağınız satırlardaki konularla ilgili defalarca yazdım. Makaleler kaleme aldım, kitap yazdım, televizyonlarda, radyolarda en yüksek sesle anlattım.

Ama ne kadar yazarsam yazayım öyle büyük bir yasadışı bahis ve karapara denizi var ki ne kadar yazsam bitmez.

Artık devlet de bu yasadışı denizin farkında.

Çünkü nasıl ki uyuşturucu bataklığını ve baronlarını anlattıysak yasadışı bahis bataklığı da en az onun kadar berbat, en az onun kadar tehlikeli.

Yasadışı bahis, dijital çağın vebasıdır.

Ve bu meseleyle topyekûn mücadele etmek zorundayız.

Cumhurbaşkanı ve iktidar temsilcileri konunun ciddiyetini kavradı. Ardından yargı ve kolluk kuvvetleri harekete geçti. Operasyonlar yapılıyor. Dosyalar açılıyor. Mal varlıklarına el konuluyor.

Son operasyon, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimle ilgiliydi: Veysel Şahin ve ortağı olduğu iddia edilen Şeref Yazıcı.

KİRLİ ÇARK kitabımı ve köşe yazılarımı okuyanlar bilir; Veysel Şahin ismi önemli... Çünkü kendisi yalnızca bir yasadışı bahis sitesi sahibi olarak anılmıyor; aynı zamanda bu sitelerin kullandığı teknik altyapının da sahiplerinden biri olarak gösteriliyor. Örneğin, Pronet Gaming isimli bir altyapı firması var. Pek çok yasadışı bahis sitesi bu altyapıyı kullanıyor. Elbette tek firma bu değil. Ermenistan, Gürcistan, Sırbistan, Malta, Arnavutluk (Tiran) ve Curaçao gibi ülkelerde de benzer altyapı şirketleri faaliyet gösteriyor.

Bu yapı son derece karmaşık ve girift ilişkiler ağına sahip. Gizliliğe büyük önem veriyorlar. Ancak parayla elde ettikleri güç çok daha büyük.

Defalarca söyledim: Bu bahis baronları neredeyse her sektöre sirayet etmiş durumda.

Kripto piyasası, ulusal ve dijital medya, güzellik merkezleri, estetik ve diş klinikleri, gıda şirketleri, ilaç firmaları, emlak sektörü, para taşıma şirketleri, döviz büroları, kuyumcular, büfeler, yapım şirketleri ve hatta sözde rap şarkıcıları...

Milyarlarca lira karaparayı aklayabilecekleri her çatlağa sızmışlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, MASAK analizleri doğrultusunda Veysel Şahin’in haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına el kondu.

Dahası, kripto para piyasasında bulunan yaklaşık 460 milyon Avro değerindeki varlık, ilgili global şirket tarafından donduruldu.

Bu aynı zamanda bir ilk niteliğindeydi. Çünkü kripto para birimi Tether ile de işbirliği yapıldığı ve el konan tutarın bu platformda bulunduğu açıklandı.

Daha ilk basamakta 460 milyon Avro...

Kulağa devasa bir rakam gibi geliyor olabilir. Ancak bu miktarın, iddialara göre, sistemin tamamı düşünüldüğünde yalnızca bir bölüm olduğu ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında, Şahin’le irtibatlı olduğu belirtilen Şeref Yazıcı’nın da tüm mal varlıklarına el kondu. Yazıcı’nın yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu değerlendiriliyor. Kripto hesabındaki yaklaşık 500 milyon dolara da el konduğu ve iade sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Toplamda neredeyse 1 milyar dolardan, yani yaklaşık 50 milyar Türk Lirası’ndan söz ediyoruz.

Ve bu yalnızca kripto varlıklar. Paravan şirketleri, gayrimenkulleri, arabaları, arazileri, menkul kıymetleri ve altın varlıkları henüz ortaya çıkmadı.

Şeref Yazıcı ismi dikkatle takip edilmeli. Darkex isimli bir firma ile bağlantısı olduğu belirtiliyor. Bu firmanın yakın zamanda Kocaelispor– Fenerbahçe maçında stat kenarındaki reklam panolarında yer alması da ayrı bir tartışma konusu.

Yasadışı bahisle bağlantılı olduğu iddia edilen firmaların spor organizasyonlarına nasıl ve hangi aracılarla reklam verdiği mutlaka araştırılmalı. Çünkü bu reklam ağını organize eden yapı çözüldüğünde, zincirin büyük kısmı ortaya çıkacaktır.

Örneğin CHAMADA Otel, Savoy ve Malpas otellerinin el değiştirme süreçleri... Bu tesisler kim tarafından, hangi finansal kaynakla satın alındı? Mevcut sahipleri arasında adı geçen isimlerin geçmiş operasyonlarda yargılanmış olması da dikkat çekici.

Şişli’de açılan Chamada Spor Merkezi... Daha önce Kıbrıs merkezli bir yönetimle faaliyet gösteren spor salonunun isim değiştirerek yeni bir yönetimle devam etmesi... Üç yıl boyunca sıfır vergi ödenmesi iddiası...

Açık kaynak araştırmalarında Çek Cumhuriyeti’nde kurulu Spike Technology S.R.O. isimli bir şirket de karşımıza çıkıyor. Yetkilileri arasında çeşitli isimler yer alıyor. Ancak şirketin faaliyet alanı net değil.

Bütün bu tablo şunu gösteriyor:

Bu yapı, birkaç kişiden ibaret değil. Binlerce kişi ve şirketten oluşan devasa bir organizasyon söz konusu.

Adeta bir karapara sektöründen bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken operasyonları başlatan Akın Gürlek, artık adalet bakanı. Yaptığı ilk canlı yayın röportajında yasadışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

Mesele sadece para değil.

Mesele, gençlerin hayatı.

Mesele, ekonominin, bürokrasinin karapara ile zehirlenmesi.

Mesele, devlet otoritesinin sınanması...

Yasadışı bahis, dijital bir kumar meselesi değil; organize suç düzenidir.

Ve bu düzen ya tamamen dağıtılacak...

Ya da büyüyerek hepimizin hayatına daha fazla sızacak ve emeklerimizi çalacak, ailelerimizi dağıtacak, gençleri uçurumdan aşağıya atacak.