Akşam sefası
Galatasaray, Fatih Terim’in
oturtmaya çalıştığı yeni taktik
dizilişi 4-3-3 ile çıkıyor sahaya. İlk 11’de Babel, Ömer ve Emre
Kılınç’ı tercih etmiş bu sefer. Bütün
bu pozisyonlar için alternatif olabilecek futbolcularsa yedek kulübesinde.
Bu tercihler Galatasaray adına sahaya sıkıntı olarak yansıyor. Gol organizasyonu yok, rakip üzerinde kurulan baskı yok, tehlikeli pozisyon yok,
atak yok! Karagümrük’e gelince. Onların taktik dizilişi 4-2-3-1. Adeta birbirlerine bağlanmış gibi birlikte
hareket ediyor, bol pas yaparak
usul usul rakip sahaya gitmeyi hedefliyorlar. Bu da sahaya ‘Önler dolu
arkalara ilerleyelim’ tadında bir kalabalık olarak yansıyor. Evet bu şekliyle G.Saray’a futbol oynatmadıkları bir gerçek ama kendileri de hiç pozisyona giremiyorlar. Özetle iki taraf
da seyirciye öyle çekirdek çitleyerek
falan bile geçmeyecek kadar sıkıcı bir
maç izlettiriyor. Maç 60. dakikaya kadar bu tempoda daha doğrusu temposuzlukta ilerliyor.
Bu dakikadan itibaren teknik
adamların oyuncu değişiklikleri maça nispeten hareket getiriyor. Nitekim Karagümrük’ün golünü maça 68.
dakikada oyuna giren ve 69’da Babel-Emre ikilisinin ortaklaşa hatasından faydalanan Bertolacci atıyor.
Fatih Terim ancak bu golden sonra takımı gerçek manada ‘güncelliyor’. Galatasaray’ın 75’ten sonra kurduğu baskı, 88’de yaşanan bir karambol anında Muhammed’den golü getiriyor. 90’da Pesic, Muslera ile
karşı karşıya kalıyor ama Muslera geçit vermiyor. Bir takımı hocasından iyi
tanımak mümkün değil ama sahadaki tabloya bakılırsa, belki ikinci yarıda
oluşan kadro ilk yarıda oyuna başlasa Galatasaray istediği 3 puanı rahatça alabilir. Özetle tırmanışa geçmek
için elde ettiği avantajı ‘Akşam sefası’ tadında oynadığı maçla, kendi elleriyle bırakıyor.
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