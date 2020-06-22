22 Haziran 2020 Pazartesi

Ev sahibi Galatasaray’ın 11 futbolcusu; tribünleri dolduran ‘fotoğraf seyirciler’le beraber; takımın neredeyse tamamıyla savunma yapıp kontratak kovalayan Gaziantepspor’u seyrediyor. Özetle ev sahibi, geçen hafta bıraktığı yerden devam ediyor… Tabii 4. dakikada Falcao’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu saymazsa, ki onu da atamıyor. Bu seyretme hali, aslında futboldan yana ortaya pek de bir çaba koyamayan konuk takımı motive ediyor. Üzerine G.Saray’ın ‘duran top sendromu hastalığı’ nüksedince 17. dakikada G.Antep, korner vuruşunu savunmadan gelip tamamlayan Djilobodji’yle öne geçiyor. Yine bir aksiyona reaksiyonsuzlukla karşılık veriyor G.Saray. Baskı yapma, pozisyon üretme, oyuna ortak olma, organize olma gibi çabalar yok sahadaki 11 kişide… 30.dakikaya kadar… G.Saray, geçen haftaki 90 dakika üzeri bu 30 dakika sonra şampiyonluk yarışındaki bir takım olduğunu hatırlıyor. Önce 36. dakikada Feghouli’nin asistiyle Falcao, takımının skor ve moral dengesini yerine getiriyor… Ardından 40. dakikada Seri’nin asistiyle Belhanda, kaleci de dahil 4 kişiyi gafil avlayan ustalık dolu bir gol atıyor. Skoru avantajına çevirse de G.Saray, önemli eksikleri de olunca ip üzerinde yalpalayan acemi cambaz görüntüsünden sıyrılamıyor. Nitekim 56. dakikada Kenan’a engel olmaya çalışan Ahmet, kırmızıyı görünce altındaki ip iyice sallanıyor. 66. dakikada, Feghouli’nin gelişine vurduğu şut ağlara kavuşup takımı rahatlatsa da G.Saray adına yalpalama devam ediyor. Nitekim 78’de sonradan oyuna giren Twumasi’nin golünü engelleyen de çıkmıyor. ‘Ha düştü ha düşecek’ endişesini Fatih Terim, kenar müdahaleleriyle bertaraf etmeye çalışıyor. +4’te G.Antep’in golü öncesindeki faul kararıyla iptal edilene kadar geçen sürenin iki takım için de tanımı ‘taşikardi.’ Gol iptal oluyor ama son dakikada verilen penaltı sonucunda G.Antep’in attığı gol, yalpalayan ‘cambaz’ı ipten düşüyor…