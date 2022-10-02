İstemeyince…
Biri lider diğeri ikinci olan iki takımın maçında gol açısından da
futbol açısından beklenti yüksek.
Hem tempo hem pozisyon zenginliği beklentisi de… Özellikle de iki tarafta da takımına futbol oynatmayı seven
teknik direktörler olduğunda. Adana
Demirspor-Galatasaray maçı bu beklentilerin sadece tempo kısmını karşılıyor. Galatasaray’da hissedilen eksiklik Oliveira… Zira onun pozisyonunu emanet alan Midtsjö ilerideki futbolculara top taşımakta yeterli değil.
Buna Dubois’in ve Gomis’in tutukluğu eklenince oyununun zenginliği azalıyor. Benzer bir durum Adana Demirspor için de söz konusu. 4-2-2-2 şeklindeki taktik dizilişte, takımın çalışkanı Onyekuru. Ama ya takım arkadaşları onu okuyamıyor ya da etkili şutlarına da Muslera geçiş vermiyor. Özetle,
zayıf denemeleri saymazsak toplamda
yürek hoplatan dört pozisyon var karşılaşmada. İkisi Onyekuru-Muslera, ikisi de Mertens-Ertaç arasında yaşanıyor ve bitiyor. Tablo 64. dakikada Adana Demirspor’un kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalmasından sonra da değişmiyor. Zira Galatasaray’ın canı gol atmak istemiyor. Adana Demirspor ise
hem 10 kişi gol yemeyeyim hem gol
atayım derken yorgun düşüyor. İki taraf da eşit olarak istemeyince, puanlar
da eşit paylaşılıyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Sağlık sorunları' demişti, tefecilik çıktı
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı