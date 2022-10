İstemeyince…

02 Ekim 2022 Pazar

Biri lider diğeri ikinci olan iki takımın maçında gol açısından da futbol açısından beklenti yüksek. Hem tempo hem pozisyon zenginliği beklentisi de… Özellikle de iki tarafta da takımına futbol oynatmayı seven teknik direktörler olduğunda. Adana Demirspor-Galatasaray maçı bu beklentilerin sadece tempo kısmını karşılıyor. Galatasaray’da hissedilen eksiklik Oliveira… Zira onun pozisyonunu emanet alan Midtsjö ilerideki futbolculara top taşımakta yeterli değil. Buna Dubois’in ve Gomis’in tutukluğu eklenince oyununun zenginliği azalıyor. Benzer bir durum Adana Demirspor için de söz konusu. 4-2-2-2 şeklindeki taktik dizilişte, takımın çalışkanı Onyekuru. Ama ya takım arkadaşları onu okuyamıyor ya da etkili şutlarına da Muslera geçiş vermiyor. Özetle, zayıf denemeleri saymazsak toplamda yürek hoplatan dört pozisyon var karşılaşmada. İkisi Onyekuru-Muslera, ikisi de Mertens-Ertaç arasında yaşanıyor ve bitiyor. Tablo 64. dakikada Adana Demirspor’un kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalmasından sonra da değişmiyor. Zira Galatasaray’ın canı gol atmak istemiyor. Adana Demirspor ise hem 10 kişi gol yemeyeyim hem gol atayım derken yorgun düşüyor. İki taraf da eşit olarak istemeyince, puanlar da eşit paylaşılıyor.