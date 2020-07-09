Korona etkisi

09 Temmuz 2020 Perşembe

Süper Lig’in 31. haftasında futbol adına ‘süper’ bir durum yok. Alanyaspor karşısında Galatasaray’ın teknik dizilişi de kadrosu da eksik futbolcuların yokluğunda eldeki mevcut kadroya göre belirlenmiş durumda. 4-1-4-1’lik taktik diziliş, özellikle de bu kez sahada bir forvet oyuncunun yer alması sayesinde G.Saray adına bir avantaj sağlıyor başlangıçta: Adem Büyük, net pozisyonlara imza atmasa da rakip savunmayı biraz oyalıyor Tabii son 6 maça kıyasla… Ancak bu çok uzun sürmüyor. G.Saray’ın rakibi üzerinde çok fazla baskı kuramaması, artık uzak bir hatıra olarak kalan ‘pres’ anlayışından uzak kalması ve istikrarlı bir oyun sergileyememesi; Alanyaspor’un cesaretini artırıyor. Nitekim 43. dakikada Efecan’ın pozisyona soktuğu Cisse, takımının ilk golünü imzalıyor. G.Saray, buna bir karşılık vermek için çabalıyor. Hatta Adem, bizzat kalenin kendisiyle karşı karşıya da kalıyor. Ancak kendine diz çöktürüyor! Bu arada topu da dışarı gönderiyor. Motivasyona fazlasıyla ihtiyacı olan bir takım olarak bu net pozisyonun ‘bedeli’, Alanyaspor’un ikinci golü olarak ödeniyor. Yapılan top kaybı hatasını ne Donk ne de Okan telafi edemiyor ve Cisse, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü imzalıyor. G.Saray’ın özlediği gol, 45. dakikada geliyor. Belhanda’nın asistiyle Adem, G.Saray’ın golünü imzalıyor. Ancak G.Saray adına maç burada bitiyor! Kalan dakikalarda girilen pozisyonlar olsa da hiçbirisi puan almaya inanmış bir takımın inanmışlığına sahip değil. Nitekim maçın son iki golünü Bakasetas ve Mustafa Pektemek’le Alanyaspor atıyor. Her hafta yapılan testlerde G.Saray’da (çok şükür ki) COVID-19 testleri hep negatif çıkıyor ama şurası bir gerçek ki koronadan en çok etkilenen takım, Avrupa’ya gitme hayallerini de riske atmış olarak Sarı-Kırmızılı takım oluyor…